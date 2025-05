Eva Micaela Millán participará mañana en la gala de entrega de premios de Aceite de Lucena

La chef montillana Eva Micaela Millán intervendrá mañana en la gala de entrega de premios de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena, un evento que este año cumple su tercera edición y que tendrá lugar por vez primera en Rute, que se convertirá así en sede de una cita ineludible para el sector olivarero del sur de Córdoba.Su ponencia, que lleva por título, abrirá una jornada que pretende poner en valor no solo la excelencia de los aceites amparados por esta DOP cordobesa –y que integra a las almazaras y cooperativas de Montilla–, sino también su dimensión cultural, nutricional e histórica.El acto, que se celebrará en el Edificio CEMAC Pintor Pedro Roldán y en el Patio con Duende de Rute, contará con entrada libre hasta completar aforo. Esta tercera edición de los premios viaja por primera vez a este municipio tras haberse celebrado anteriormente en Lucena y Montilla.En esta ocasión, el evento estará patrocinado por el Ayuntamiento de Rute y servirá para reconocer el trabajo de productores, cooperativas, almazaras y personas implicadas en la promoción del aceite de oliva virgen extra de la comarca.La participación de Eva Micaela Millán en el programa de actos aporta una dimensión especialmente significativa. Licenciada en Biología y Máster en Nutrición, la chef montillana se dio a conocer tras proclamarseDesde entonces, ha recorrido un largo camino como divulgadora, cocinera y defensora del producto local, llevando siempre por bandera el sabor y la identidad de su tierra. De hecho, el pasado año fue nombrada, la mayor feria internacional dedicada al aceite de oliva, y ha sido, además de ganadora dely miembro del jurado en certámenes de cocina como elPero más allá de su trayectoria profesional, lo que conecta de forma especial a Eva Micaela Millán con esta gala es su vínculo íntimo con el aceite de oliva. Criada en Montilla, en el corazón de la Campiña Sur Cordobesa, ha manifestado en varias ocasiones que el aceite de oliva virgen extra (AOVE) forma parte de su ADN. “No concibo preparar un plato sin ese elixir que nos da el fruto del olivar”, reconoce, subrayando que para ella el aceite es mucho más que un ingrediente: "es salud, es legado y es un puente con nuestras raíces".En la primera parte del programa, Millán compartirá escenario con el doctor Antonio Escribano, médico especialista en Endocrinología, además de nutricionista y catedrático en Nutrición Deportiva, que ofrecerá una ponencia centrada en los beneficios del aceite de oliva virgen extra en la salud y el deporte. La elección de ambos ponentes no es casual: se trata de voces autorizadas que aportan una visión complementaria sobre el valor del AOVE tanto desde la ciencia como desde la experiencia culinaria.La segunda parte del acto estará dedicada a la entrega de cinco distinciones: tres premios al mejor aceite de oliva virgen extra de la DOP, un premio a la divulgación y otro a la calidad y promoción. En total, cinco galardones que confirman el compromiso del Consejo Regulador del Aceite de Lucena con la excelencia y la proyección de un producto que representa no solo la economía, sino también la historia y el paisaje de la comarca.Bajo la presidencia de Francisco de Mora, la DOP Aceite de Lucena ha reforzado en los últimos años su presencia institucional y su estrategia de promoción, situando el foco en la defensa de la calidad y en el reconocimiento del trabajo de quienes, día a día, cuidan del olivar y de sus frutos.Municipios como Aguilar de la Frontera, Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil y Rute integran esta DOP en la que predomina la variedad Hojiblanca —también conocida como “Lucentina”—, aunque también se emplean otras como Arbequina, Picual, Lechín u Ocal.Así, Rute se convertirá mañana viernes en epicentro del reconocimiento al buen hacer del sector oleícola y en escenario para reflexionar sobre el presente y futuro del aceite de oliva virgen extra. Con la presencia de una figura como Eva Micaela Millán, que ha sabido conjugar el conocimiento científico, la sensibilidad por la tradición y la creatividad gastronómica, la gala promete ser mucho más que un acto institucional: será un homenaje vivo al alma del olivar.