Eva Micaela Millán, embajadora oficial de la mayor feria del mundo dedicada al aceite de oliva

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: EVA MICAELA MILLÁN

La World Olive Oil Exhibition (WOOE) , la mayor feria del mundo dedicada al aceite de oliva, ha designado embajadora oficial del evento a la chef montillana Eva Micaela Millán, pregonera de la Fiesta de la Vendimia en 2018 subcampeona de la primera edición de 'MasterChef' , el popular programa de cocina que emite Televisión Española.La última edición del WOOE, que tuvo lugar el pasado mes de febrero en IFEMA Madrid, se consolidó como el encuentro internacional de referencia para productores y compradores del sector olivarero, tras haber registrado casi 5.000 visitas de profesionales del aceite de oliva de más de cincuenta países, que recorrieron los stands de las más de 800 empresas representadas de España, Croacia, Jordania, Turquía, Portugal, Irán y Grecia.La encargada de confirmar su designación como embajadora oficial de este evento fue la propia Eva Micaela Millán, quien resaltó que se ha criado "entre un mar de olivos" y el aceite ha formado parte siempre de su cultura y de sus raíces. "No concibo preparar un plato sin ese elixir que nos da el fruto del olivar y que tanto trabajo cuesta a cada jornalero o jornalera para que llegue a nuestra mesa", subraya.La chef montillana, que es experta en Nutrición, recuerda que el aceite de oliva "es salud, es tradición, son puestos de trabajo y es parte de nuestra cultura mediterránea". Y, al respecto, comenta que durante su largo periplo profesional en el extranjero, encontró en el aceite de oliva "mucho más que un simple ingrediente", pues "con cada gota que caía sobre mis preparaciones, sentía el calor del sol mediterráneo, el olor de nuestros campos y el legado de generaciones que han cultivado con pasión los olivos que nos dan este tesoro"."En cada cocina que me recibió, el aceite de oliva se convirtió en mi mejor aliado para compartir mi cultura: desde preparar una sencilla ensalada hasta atreverme con los sabores más exóticos, siempre hubo una botella cerca, lista para aportar su magia", sostiene Eva Micaela Millán, para quien "el aceite de oliva no solo aporta sabor: aporta historia, salud y un sentido de pertenencia".Nacida en 1980 en Arinaga, un pueblecito situado en la costa sureste de Las Palmas de Gran Canaria, Eva Micaela Millán se considera montillana, al igual que su padre y sus dos hermanas. Licenciada en Biología y con un máster en Calidad y Seguridad Alimentaria, la ganadora del Concurso de Salmorejo Cordobés cursó otro máster en Nutrición en la Universidad de Córdoba con el objetivo de crear su propia empresa de nutriciónLa afición de Eva Micaela Millán por la cocina le viene de pequeña, cuando elaboraba tartas o rosquillas con su abuela. Y ya con 14 o 15 años, aprovechaba los peroles con los amigos para hacer fumet o caldo de pescado. Animada por su hermana, decidió inscribirse en el casting de la primera edición dedonde usó frecuentemente el vino de la zona Montilla-Moriles.Seguidora de chefs como Pedro Subijana, Martín Berasategui, Dani García o Susi Díaz, Eva Micaela Millán aprovechó su paso por el programa para poner en valor no solo los vinos de su tierra sino, además, otros elementos típicos de la cocina cordobesa, llegando a elaborar un ajoblanco montalbeño para una de las pruebas o una sopa de gazpachuelo. Además, fuera de la emisión de los programas, durante la convivencia con los compañeros de la academia, la subcampeona deles cocinaba flamenquines o salmorejo.Además de la publicación del libro, editado por Espasa, la pregonera de la Fiesta de la Vendimia 2018 logró, tras su paso por TVE, un contrato laboral en México como chef responsable del diseño de los menús de un hotel, la parte más creativa de la cocina. Y la experiencia resultó de lo más positivo porque, a partir de entonces, estableció su residencia en el país azteca y trabajó durante varios años como jefa de cocina en el Camaleón Mayakoba Golf Club, un exclusivo complejo hotelero de Playa del Carmen, al sur de Cancún, en el Caribe mexicano.En 2021, el Ayuntamiento de Montilla la designó como embajadora del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos y, dos años más tarde, se proclamó vencedora del Concurso de Salmorejo Cordobés que se celebró en el prestigioso Salón Gourmets de Madrid.De igual modo, el pasado año, el Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia , que celebró su segunda edición en Casal de Armán (Ribadavia, Ourense), decidió incorporar como miembro del jurado a la chef montillana que, de este modo, formó parte de un grupo de expertos presidido por el cocinero y comunicador gastronómico Daniel del Toro, junto al cocinero vasco Igor Rodríguez, al periodista Pedro Palacios y a Emilio Martín, campeón de España y subcampeón del Mundo 2021 de Tapas y Pinchos.