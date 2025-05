Montilla-Moriles brinda por la biodiversidad con su primera carta de vinos sostenibles

La, en colaboración con diez lagares de Montilla-Moriles y el, presentó ayer por la tarde en lala primera carta de vinos cordobeses por la biodiversidad, una propuesta pionera que marida la riqueza vitivinícola de la Campiña Sur con el respeto profundo al entorno natural.El acto sirvió para dar a conocer una selección de vinos nacidos en fincas que cultivan sus viñedos desde el respeto por la biodiversidad. "Cada botella incluida en esta carta representa un compromiso tangible con la conservación del paisaje, la fauna autóctona y las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente", explicó Mercedes García de Vinuesa, directora de la Fundación Somos Naturaleza."El vino es cultura, es identidad, pero también puede ser una herramienta para cuidar nuestro territorio", subrayó García de Vinuesa, quien se mostró convencida de que "con esta carta no solo ofrecemos unos vinos excelentes, sino que también sensibilizamos sobre el valor de la biodiversidad y la necesidad urgente de protegerla desde lo local".Los vinos que conforman esta original propuesta proceden de fincas adheridas al, una iniciativa que impulsa la custodia agraria como vía para preservar los ecosistemas locales, fomentar el emprendimiento rural sostenible y producir alimentos de alta calidad con bajo impacto ambiental.De este modo, la carta de vinos que ofrecerá el Grupo Rosales en sus tres establecimientos del Barrio de San Basilio –La Posada del Caballo Andaluz, Puerta Sevilla y Taberna La Viuda– recoge referencias de bodegas y lagares como Finca Buytrón, Lagar La Salud, Hacienda Bolonia, Lagar Santa Magdalena, Lagar Cañada Navarro,, Lagar Los Frailes, Lagar Blanco, Bodegas El Calabozo y Bodegas Doblas.Uno de los elementos que vertebra el proyecto —y que estuvo muy presente durante la jornada de ayer— es la figura del alzacola rojizo, un ave en peligro de extinción que encuentra refugio en los viñedos del marco Montilla-Moriles. Y, por este motivo, tanto Mercedes García de Vinuesa como, enóloga de, presidenta de la Asociación de Amigos y Profesionales del Vinagre (Vinavin) y propietaria de Finca Buytrón, elogiaron la labor del notario montillano, director del área social de la Fundación AEquitas y apasionado naturalista que colabora activamente con varias entidades ecologistas de custodia del territorio.El alzacola rojizo (), más popularmente conocido como “colitajara” y “regarsa”, es una ave de pequeño tamaño considerada visitante estival y reproductor en la Península Ibérica en el periodo comprendido entre mayo y septiembre. Inverna en el sur del Sáhara y se reproduce en la Península.Tal y como subrayaron ayer desde la FSN, se trata de aves filopátricas que vuelven año tras año al lugar donde nacieron, de ahí la importancia de la conservación de los hábitat y de los cultivos donde se encuentra debido a su estancia en estos cultivos en los momentos más vulnerables como es en la reproducción y cría.Este ave es insectívora y le gusta el mosaico de cultivos entre olivar y viñedos de Montilla-Moriles. De forma generalizada, muchos de los núcleos reproductores históricos han ido desapareciendo las últimas décadas, pasando de ser una especie común y conocida por los agricultores a una especie casi “fantasma” en los cultivos. No obstante, la comarca de Montilla-Moriles alberga uno de los núcleos de alzacola rojizo más importante de Andalucía."Ver al alzacola volver cada primavera a estas fincas es una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Es nuestro termómetro natural", expresó García de Vinuesa, quien explicó que las fincas participantes han reforestado con especies autóctonas, instalado cajas nido para aves y refugios para murciélagos, además de haber adoptado prácticas agrícolas regenerativas que devuelven vida al suelo.Durante el acto de presentación, los asistentes pudieron profundizar en la esencia del proyecto, que se estructura sobre cuatro pilares fundamentales: potenciar la biodiversidad; formar y sensibilizar en prácticas sostenibles; crear redes entre agentes de custodia y revalorizar la agricultura familiar mediante una marca propia que distingue a quienes apuestan por conservar mientras producen.La Fundación Somos Naturaleza, promotora del proyecto en colaboración con el Grupo Rosales, es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Córdoba que trabaja para acelerar el cambio hacia estilos de vida saludables y responsables con el planeta.“Nosotros no solo apoyamos ideas, también las hacemos realidad. Queremos acompañar a las personas emprendedoras que tienen una visión ética de su negocio, incluso creando estructuras o adquiriendo activos que faciliten ese camino”, concluyó Mercedes García.Por su parte, Alberto Rosales, se mostró convencido de la importante visibilidad que tendrán los vinos que conforman el proyecto. No en vano, durante el pasado año, los tres establecimientos que regenta el Grupo Rosales en el Barrio de San Basilio llegaron a atender a más de 120.000 comensales."Empezamos nuestra aventura hace ahora 25 años y, desde el primer momento, tuvimos claro que no sólo queríamos vender comidas sino ofrecer experiencias", detalló el reconocido emprendedor cordobés, quien confesó sentirse "muy cómodo con este proyecto que aglutina vinos que encierran una filosofía y que otorgan valor a nuestros restaurantes".Por último, Rocío Márquez se mostró convencida de que la puesta en marcha de esta nueva carta de vinos sostenibles supone "el primer paso" de un proyecto más amplio que podría contemplar actividades como catas dirigidas, presentaciones o visitas guiadas a las bodegas y lagares que conforman el proyecto.