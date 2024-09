Un enorme susto que pudo acabar en tragedia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El reloj marcaba las 15.15 de la tarde cuando un extraordinario estruendo sobrecogía a los vecinos de las calles Iglesia, Arcipreste Fernández Casado y Gran Capitán. El muro de acceso al castillo de El Gran Capitán se acababa de venir abajo mientras un grupo de operarios se apresuraba a consolidar la pared, que presentaba una gran fisura desde hacía varios días.Y aunque resulte paradójico, la suerte se había aliado con los alumnos del Colegio Salesiano "San Francisco Solano" y con los usuarios del Centro Comarcal de Atención Infantil Temprana (CAIT), que aquel 26 de septiembre de 2014 se ubicaba en el antiguo parvulario del castillo, actual sede de la Banda de Música Pascual Marquina El enorme muro colindante, situado a escasos cinco metros de la fachada principal del centro educativo, se desplomó de forma repentina, apenas unos minutos después de que centenares de niños hubieran abandonado las aulas y hubieran deambulado por ese mismo punto."Todo ha pasado en cuestión de segundos", aseguró a Montilla Digital uno de los operarios de la empresa que, desde hacía dos semanas, estaba trabajando en la mejora del drenaje y de los revestimientos de los muros del acceso principal a la antigua fortaleza medieval, para la que el Ayuntamiento de Montilla había destinado 40.000 euros del Programa de Fomento y Colaboración con los Municipios y Entidades Locales de la Diputación de Córdoba.Las obras, que habían provocado el recelo de algunos padres de alumnos del Colegio Salesiano por su proximidad al centro educativo, se estaban centrado en la construcción de drenajes hasta la base de los muros de la margen izquierda del principal acceso al recinto del castillo.Sin embargo, en los días previos al desplome se descubrió una pequeña fisura que, con el paso de las horas, se fue agrandando. No en vano, los servicios técnicos municipales trabajaron durante toda la mañana del 26 de septiembre para aplicar una solución constructiva que impidiera el avance de la grieta. Pero no llegaron a tiempo."Se estaban tomando ya las medidas cuando los albañiles vieron que el muro empezaba a abrirse", explicó el entonces jefe de Obras del Consistorio, Manuel Muñoz, que relató que los operarios abandonaron rápidamente el recinto de la antigua guardería y alertaron a algunos niños que había en las inmediaciones del colegio para que se alejaran de inmediato."Ha sido una gran suerte porque, de no estar aquí los obreros, tampoco teníamos la certeza de que el desplome se hubiera producido la semana que viene, dentro de seis meses o el año siguiente y haber provocado entonces una desgracia", afirmó el entonces alcalde de Montilla, Federico Cabello de Alba.Sobre las causas del desplome, el jefe municipal de Obras no descartó la incidencia de las lluvias registradas en Montilla el día anterior, cuando una fuerte tormenta con abundante aparato eléctrico dejó sobre el municipio de la Campiña Sur algo más de 34 litros por metro cuadrado en apenas cuatro horas, provocando además desprendimientos en una vivienda situada en la calle Córdoba, muy cerca de la ermita de El Santico."El agua ha podido influir pero el drenaje de la obra ya estaba hecho y ha funcionado perfectamente", destacó Manuel Muñoz, quien atribuyó el desplome repentino de la pared a su antigüedad y a su mal estado de conservación. Por ello, los técnicos municipales decretaron la demolición controlada del resto de muro que quedó en pie en la Cuesta del Silencio "para evitar todo tipo de peligro".A su vez, el Ayuntamiento de Montilla decretó el cierre provisional del acceso al castillo como de la Cuesta del Silencio que conduce a las pistas polideportivas del Colegio Salesiano, así como a la Escuela Infantil Las Viñas y a la iglesia-santuario de María Auxiliadora. Por este motivo, la dirección del centro educativo habilitó un acceso por la calle San Juan Bosco, aprovechando la nueva vía que se había construido en 2009 en la Ladera Norte del Castillo.La reconstrucción de la zona cero del derrumbe no resultó en absoluto sencilla. No en vano, el Ayuntamiento de Montilla – con el apoyo de la Diputación de Córdoba necesitó cinco años para culminar un proyecto de rehabilitación que se enfrentó a un cambio en el sistema de cimentación y a la aparición de diferentes restos arqueológicos que, finalmente, se acabaron integrando en el conjunto.