El Montilla Club de Fútbol afronta con la máxima ilusión el inicio de la temporada

De lunes a viernes: a partir de las 20.00 de la tarde hasta las 22.00 de la noche.

Sábados: a partir de las 11.00 de la mañana hasta las 14.00 de la tarde.

El inicio de la temporada para el Montilla Club de Fútbol se acerca con dos citas clave en este nuevo periplo para el primer plantel vinícola. La Copa Andalucía y el comienzo de la competición liguera marcarán dos pruebas más que importantes para el proyecto comandado por Isaac Cuesta desde el banquillo.Para ello, las bases para construir un futuro de garantías han llegado desde diferentes ámbitos. En primer lugar, la configuración de una plantilla acorde al nivel exigido ha corrido a cargo de una dirección deportiva que cuenta ya en su haber con hasta nueve fichajes. Veteranía y juventud se han mezclado en una serie de incorporaciones que buscan mejorar una plantilla que dejó la pasada temporada un gran sabor de boca a sus aficionados.En portería, Molero y Mérida seguirán siendo los guardianes de la meta montillana. Siguiendo con las demarcaciones, las incorporaciones en defensa de Carlos Calero, Gorka y Cristian Tena se suman a una parcela defensiva con jugadores de la casa como Antonio Luque, Alfonso Carraña, Maleno y Hugo Navarro.En el centro del campo, el director deportivo, Juan Claudio Atalaya, ha conseguido cerrar hasta cuatro nuevas piezas. Carlos Serrano, Juanito, Rojas y Sabariego se suman al proyecto vinícola; acrecentando una medular que ya contaba con hombres de gran importancia en el cuadro montillano como Soto, Javi Ruiz, Capilla, José Carraña y Sergio Heredia. Finalmente, el ataque contará con la presencia de Pedro Crespín, Rafa Alcaide y Tate. Con el mercado de fichajes aún en marcha, la zona ofensiva podría sumar novedades en las próximas semanas.En esta nueva temporada, las ilusiones vinícolas se multiplicarán, ya que, el Montilla Club de Fútbol ha sumado a su organigrama una estructura de cantera que potencie las posibilidades de futuro de cara a que jóvenes promesas de nuestro fútbol lleguen a vestir la elástica auriverde.Con todo ello, varios jugadores de categoría juvenil han podido realizar la pretemporada con el primer equipo. Guille Repiso, Álex Fernández y Manuel han compartido vestuarios con el resto de los jugadores, contando con la plena confianza del técnico local. Con la clara idea de seguir dando espacio a los jóvenes de los escalafones inferiores, el cuerpo técnico junto a los responsables de cantera mantienen un trabajo diario para mantener el nexo de conexión que posibilite la convocatoria de más jugadores con el primer equipo.Con respecto a la afición, la entidad presidida por Francisco Mesa lanzó la campaña de abonos para la temporada 2024/2025 bajo el lema. Con la premisa de rejuvenecer las gradas del Estadio Municipal, todos los integrantes de la cantera cuentan en esta temporada con su carné de abonado. En lo correspondiente al lugar y fechas para realizar las renovaciones y nuevas altas de socios, el Montilla Club de Fútbol ha habilitado un espacio en la Avenida de Málaga, número 9 (en la antigua sede de MRW), con las siguientes fechas y horarios:Los días de partido, los carnés se podrán obtener en el Estadio Municipal y la oficina en la Avenida de Málaga permanecerá cerrada.Volviendo a lo estrictamente deportivo, dos victorias y una derrota han marcado la preparación montillana. El Séneca Club de Fútbol de categoría Juvenil sería el primer rival para los de Isaac Cuesta. En un partido dominado por el conjunto vinícola, solo la falta de puntería privó a los montillanos de un mejor resultado. Las ocasiones se sucedieron, pese a ello, un gol visitante a inicios de la segunda mitad sería una losa que no pudo salvar una escuadra local que lo intentó hasta el final.La suerte cambió en el segundo encuentro veraniego. Un rival de superior categoría como el Córdoba Club de Fútbol B cayó derrotado por dos tantos a uno en una nueva cita disputada en el Estadio Municipal. Tate, en el minuto 41, y Soto, en el 64 de partido, dieron la vuelta al gol inicial de los cordobesistas.Finalmente, el último partido de pretemporada se disputó en Cabra, ante un Club Deportivo Egabrense que no puso las cosas fáciles a los montillanos. El encuentro comenzó con claro dominio local, poniéndose por delante en el marcador el plantel subbético. Por suerte para los intereses auriverdes, la reacción llegó con los tantos de Calero y Rojas para certificar un nuevo triunfo.El mes de septiembre del año 2022 trajo consigo uno de los hitos históricos más importantes en la historia del Montilla. La c onsecución de la primera Copa Andalucía permitió a los vinícolas disputar la eliminatoria previa de la Copa del Rey . Con el sueño de repetir dicha hazaña, los montillanos comenzarán esta semana la disputa de la competición autonómica ante el Castilleja Club de Fútbol. Todas las eliminatorias, incluida la final, se jugarán a doble partido.En la fase de cuartos de final, el primer encuentro será en el feudo castillejano (miércoles 21 de agosto, a las 20.30 de la tarde) y la vuelta en el Estadio Municipal (domingo 25 de agosto, a las 20.30 de la tarde). El vencedor de dicha eliminatoria se medirá por un puesto en la final ante el equipo ganador del otro cruce entre Unión Balompédica Lebrijana y Chiclana Club de Fútbol.En el lado opuesto del cuadro, los equipos del Grupo 2 de la División de Honor Sénior se juegan el otro lugar en la gran final. Unión Deportiva San Pedro de Alcántara, Club Deportivo Alhaurino, Alhaurín de la Torre Club de Fútbol y Churriana Club de Fútbol son los candidatos a dicha plaza.Tras finalizar la Copa Andalucía, la liga hará acto de presencia. El 15 de septiembre alzará el telón un torneo liguero que tendrá en el duelo entre el Montilla Club de Fútbol y el San Fernando Club Deportivo B la primera de las 30 contiendas por disputar.