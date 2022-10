La fiesta del fútbol montillano no tuvo final feliz

Montilla C.F. 0--0 C.D. Rincón de la Victoria

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Montilla C.F. cayó eliminado de la Copa del Rey en su enfrentamiento ante el C.D. Rincón de la Victoria. En un encuentro para la historia, el Estadio Municipal y sus aledaños vivieron un ambiente de gala que permitió crear una atmósfera que quedará en el recuerdo de todos los presentes.Desde las 18.00 de la tarde, una Fan Zone instalada para la ocasión congregó a numerosos aficionados que posteriormente recibieron al equipo a las puertas del feudo vinícola. Ya con la hinchada dentro del recinto, cánticos, un mosaico de cartulinas amarillas y más de 2.000 almas empujando a los suyos ayudaron a vivir momentos de gran emoción alrededor de un equipo que lo dio todo hasta el final y que solo la lotería de los penaltis le privó de alcanzar el sueño de jugar con un equipo de Primera División en la próxima ronda.Centrándonos en lo estrictamente deportivo, el encuentro comenzó con dos equipos serios en defensa, buscando minimizar los espacios y con el respeto típico de una contienda con tanto en juego. No se vería el primer acercamiento hasta los 16 minutos, en un balón peinado por Javi Ruiz que Moro no pudo conectar con la portería. La jugada creó polémica ante la posibilidad de un agarrón al delantero vinícola en la acción dentro del área, no obstante, el colegiado no estimó infracción alguna.Instantes después, una pared entre Juanito y Salvi concluyó con un pase raso de este último que Javi Ruiz, en boca de gol, mandó por encima del larguero. Un minuto después, un lanzamiento de Moro lo mandó a córner con una buena estirada Joki, cancerbero visitante. Eran los mejores minutos de un Montilla que siguió intentándolo hasta el final del primer acto. Entre medias, Moro cayó lesionado en su rodilla, debiendo ser sustituido por Luque. Antes de alcanzar el camino a vestuarios, el C.D. Rincón tuvo su única opción en el primer acto, en un barullo dentro del área que la defensa auriverde sofocó con dificultades. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el encuentro cambió de color. El Rincón dio un pase adelante y, poco a poco, se fue adueñando del control del esférico. A los 56 minutos, un lanzamiento de Conejo obligó a Molero a realizar una parada de gran mérito. Seguidamente, una falta ejecutada por el propio Conejo volvió a exigir al cancerbero vinícola, que sacó una mano a la escuadra para enviar el esférico a córner.Ambas ocasiones daban alas a un plantel visitante que merodeó el área montilla sin éxito, viéndose a un Montilla más agazapado y en la búsqueda de las contras como herramienta para alcanzar la meta foránea. Sin embargo, ninguno de los equipos fue capaz de anotar en los 90 minutos reglamentarios y el partido se marchó a la prórroga.El tiempo extra estuvo agitado, alcanzando sendos contendientes niveles altos de nerviosismo. El Rincón tuvo la más clara en este período, en un centro al área que Vergara, ante la presión de dos defensas, mandó rozando el larguero. El Montilla aguantó hasta la conclusión y entró en escena una tanda de penaltis definitiva que trajo la pesadumbre a la parroquia auriverde.El Montilla erró su primer lanzamiento, y a pesar de anotar el cuadro montillano el resto de golpeos, el C.D. Rincón transformó la totalidad de sus penaltis, obteniendo el pase a la siguiente ronda. Con la cabeza bien alta y llenos de orgullo por el esfuerzo de los suyos, la afición vinícola despidió al equipo con una merecida ovación.Molero, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Maleno, Santi Rosa y Moro. También jugaron: Antonio Luque, Luque, José Carraña, José Cruz, Morillo y Manolete.Joki, Lozano, Álvaro Gil, Lali, Óscar, Adal, Pepe Capitán, Mingui, Enry, Conejo y Sergio Díaz. También jugaron: Semi, Gonzalo, Sergio Molina, Yeray, Vergara y Pablo Roca.No hubo.3-5Pardo Matamoros, Pablo (Castilla-La Mancha).Partido correspondiente a la eliminatoria previa de la Copa de S.M. El Rey, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 2.200 espectadores, aproximadamente. Hubo presencia de aficionados visitantes.