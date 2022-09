Abriendo las puertas del cielo

Montilla C.F. 2 -- 1 C.D. Rincón de la Victoria

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ESPEJO / MONTILLA C.F. / REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol se proclamó vencedor de la Copa Andalucía en una mañana histórica para la entidad auriverde. Los de José Ángel Garrido obtuvieron el triunfo por dos tantos a uno en un disputado encuentro ante el Club Deportivo Rincón de la Victoria. El título alcanzado es el tercer entorchado oficial de la entidad tras proclamarse Campeón de la Regional Preferente Cordobesa en la temporada 2001, Campeón de la Primera Andaluza Cordobesa 2020, y esta Copa Andalucía 2022.Tras saborear el éxito en la semifinal ante la U.P. Viso, los montillanos llegaron a la final con el sueño de levantar un trofeo que nunca estuvo tan cerca hasta la fecha. Trabajo, concentración e ilusión se mezclaron en las miradas de los auriverdes en un inicio de partido donde los vinícolas dominaron el balón. Mientras, su rival lo intentó a la contra.Llegados al minuto 18, un centro medido de Maleno lo remató de cabeza de Juanito para mandar el balón al fondo de las mallas. El tanto trajo la alegría a toda la parroquia montillana, desplazada en gran número ante la importancia de la cita. Con el paso de los minutos, los nervios fueron creciendo sobre el terreno de juego, produciéndose varios lances donde el colegiado tuvo que intervenir mostrando una serie de tarjetas amarillas en ambos contendientes.Pese a ello, el Montilla no mostró fisuras y fue capaz de controlar los arreones de un Rincón de la Victoria que merodeó el área montillana hasta que, a los 39 minutos, consiguió el empate en el único resquicio que dejó el equipo local en toda la primera mitad.Un córner permitió a los visitantes realizar un disparo a bocajarro sobre Molero, blocando el cancerbero en primera instancia, sin embargo, el rechace cayó a los pies de Pepe Capitán que con un fuerte disparo mandó el balón al fondo de las mallas. De ahí al descanso, las interrupciones apenas dejaron visualizar juego alguno, llegando al descanso con igualdad en el marcador.Tras el paso por vestuarios, el Montilla C.F. tuvo un importante acercamiento. Juanito colgó una falta, Luque peinó hacía atrás y Soto, en el segundo palo, tocó el esférico para poner a prueba a Joki. Sin embargo, atajó por bajo el guardameta. Instantes después respondió el Rincón con un centro al área que despejó la defensa auriverde con dificultades.Ambos equipos no se olvidaron del ataque en toda la segunda mitad, viéndose obligados ambos cancerberos a intervenir. Pese a ello, ninguno de los contendientes era capaz de desequilibrar la balanza. Los cuerpos técnicos de montillanos y rinconeros movían su banquillo, siendo dos de los jugadores que entraron de refresco los protagonistas de la acción que daría el triunfo a los montillanos.Tate, tras introducirse en el área, fue derribado, señalando el colegiado la pena máxima. El encargado de materializar el penalti fue Santi Rosa, volviendo a adelantar a los suyos. Corría el minuto 75 de partido. La grada montillana era una fiesta y pese al empuje visitante en busca del empate, un balón al palo y la firmeza defensiva permitió al Montilla llegar al pitido final con el triunfo en sus manos.El capitán vinícola, Maleno, levantó el título ante los cánticos de una hinchada entregada. De igual modo, el propio jugador sería nombrado 'MVP' de la final. Con esta feliz estampa, la copa viajó para tierras cordobesas, siendo el objeto más preciado para jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición. Una satisfacción que perdurará en la memoria de todo buen aficionado montillano.Molero, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Luque, José Carraña, Maleno y Paco Pino. También jugaron: Antonio Luque, Santi Rosa, Tate, Manolete y Rafa Alcaide.Joki, Arjona, Lasly, Adal, Pepe, Gonzalo, Mingui, Enri, Toni Conejo, Roca y Sergio Díaz. También jugaron: Jesús, Óscar, Semi, Minu y Álvaro Vergara.Juanito (m. 18);Pepe Capitán (m. 39);Santi Rosa (penalti, m. 75).Cartes Burgos, Rubén (Huelva). Amonestó por parte local a José Carraña, Alfonso Carraña, Calzado, Maleno, Salvi y Javi Ruiz. En el bando visitante, los amonestados eran Lasly, Pepe Capitán, Toni Conejo y Mingui.Partido correspondiente a la final de la Copa Andalucía, disputado en el Estadio Antonio Márquez Alarcón de Mijas, ante unos 300 espectadores.