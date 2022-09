El patio de Cooperativa La Unión acoge el último de los conciertos del sexto festival 'Montijazz Vendimia 2022'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: RAFA JIMÉNEZ

La banda sevilla The DixieLab ha clausurado este fin de semana en el patio de Cooperativa La Unión los conciertos en directo de la sexta edición del Festival, una actividad que centró en el swing sus últimas propuestas y que puso el broche de oro con varios talleres de baile a cargo de las escuelas Lindy Lovers Córdoba y Hop Hop Swing de Granada, con bailarines de toda Andalucía.Los ritmos más clásicos del jazz de Nueva Orleans echaron el telón al Festival de Jazz de Montilla, que sigue teniendo en el binomino jazz-vino su fórmula de éxito. Los organizadores de Montijazz volvieron a apostar por el swing para cerrar su programación.Antes el concierto del grupo sevillano, bailarines de toda Andalucía participaron en los talleres formativos impartidos por monitores de las escuelas Lindy Lovers Córdoba y Hop Hop Swing Granada. Rutinas de baile de estilos como, sirvieron para elevar el nivel de todos los participantes y, también, para generar un ambiente todavía más festivo a la actuación de The DixieLab.La Cooperativa La Unión se transformó en una improvisada pista de baile gracias a todos estos bailarines. También se rindió un homenaje desde el escenario a las mujeres de los inicios del jazz que fueron creadoras y pioneras, pero cuyos nombres casi han desaparecido de los manuales de historia musical.La memoria de compositoras e intérpretes como Dana Suesse, Marion Sunshine, Bernice Petkere o Lil Hardin sobrevoló el Festival Montijazz, al ritmo marcado por The DixieLab. Su vocalista, Paula Padilla, reivindicó desde el escenario su trabajo, poniendo el acento en “el auge que vive la música dixie”, un siglo después de sus inicios.Con un lleno absoluto del patio de Cooperativa La Unión, el presidente de la Asociación Cultural Jazz Amontillado, José Alfonso Bellido, consideró que “ha sido un gran final de fiesta para el Festival”.ha contado con un total de cinco conciertos en los que “el elevado nivel musical pone el nivel muy alto para la próxima edición”, insistió Bellido.