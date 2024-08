Los dermatólogos alertan de los peligros que entraña acostarse con el pelo húmedo

Una organización que aglutina a más de 5.000 expertos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

Pocas medidas para combatir el calor extremo que nos acecha en estos días son tan efectivas y naturales como darse un baño o una ducha fresquita. No sólo se trata de exponer nuestro cuerpo durante unos minutos a la menor temperatura del agua, sino de conseguir un efecto más duradero, el mismo que nos proporciona el mecanismo natural del sudor: cuando el agua de la superficie de la piel se evapora, el calor se disipa.Sin embargo, si optamos por enfrentarnos a estas duras noches tropicales con una refrescante ducha antes de meternos en la cama, debemos tener en cuenta una recomendación que nos ayudará a proteger nuestra salud en general y la de nuestro pelo en particular: siempre hay que secar nuestro cabello antes de dormir.La doctora Trinidad Montero, especialista del área de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD) , de acuerdo con la decidida vocación divulgadora de esta comunidad dermatológica transnacional, nos explica los peligros de acostarse con el cabello mojado.Según la especialista del CILAD, al dormir con el pelo mojado se favorece la entrada de gotículas de agua en la cutícula, la capa externa que recubre la fibra capilar y que protege nuestro pelo de las agresiones. La alteración del escudo natural que nos proporciona este film hidrolípico hace que las fibras capilares se vuelvan más vulnerables.Y es que se reduce la efectividad de nuestro cabello para cumplir sus funciones protectoras como barrera física contra las agresiones, las radiaciones y los microorganismos, y como aislante y regulador de la temperatura del cuerpo. La doctora Montero también asegura que dormir con el pelo mojado puede aumentar el riesgo de infecciones, ya que el ambiente húmedo es ideal para el crecimiento y multiplicación de microorganismos, como el hongo malassezia, que puede incrementar la descamación, el picor y la dermatitis seborreica, y la bacteria staphylococcus aureus, responsable de infecciones del cuero cabelludo.Además, según los expertos, "la humedad y la proliferación de microorganismos también puede causar mal olor del cuero cabelludo e, incluso, aumentar el riesgo de infecciones de vías aéreas debido al exceso de humedad ambiental".De este modo, su recomendación es acostarse con el cabello seco, no sólo para mejorar la comodidad durante el sueño, sino también para cuidar de su salud al despertarnos, ya que el cabello mojado es más frágil y propenso a romperse y puede causar enredos y puntas abiertas, lo que puede provocar que rompamos muchas fibras capilares tras el peinado.Por todo ello, la dermatóloga nos recomienda darnos esa ducha refrescante antes de dormir, pero sin olvidar que debemos proteger nuestra salud y la de nuestro pelo utilizando una toalla de microfibra para absorber el exceso de agua sin dañar la cutícula del cabello, dejando que el cabello se seque al aire parcialmente o usando un secador a temperatura baja o media para evitar el daño por calor. 