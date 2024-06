Izquierda Unida lamenta la "falta de capacidad autocrítica" del equipo de gobierno en su primer año de mandato

Gestión de actividades culturales

Balance político de la oposición

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ofreció ayer un balance del primer año de mandato municipal, poniendo el foco de atención en la "falta de capacidad autocrítica" del equipo de gobierno que encabeza Rafael Llamas.Acompañada por María Luisa Rodas y Francisco Javier Córdoba, la portavoz de IU en el Consistorio montillano, Rosa Rodríguez, lamentó la "mala gestión de la crítica proveniente de la oposición" de la que hace gala el equipo de gobierno que, "ante cualquier crítica o sugerencia por parte de los partidos de la oposición, reacciona con la callada por respuesta o con el ataque en su defensa", una actitud que, a su juicio, "genera bastante malestar".Aunque la portavoz de IU reconoció que "el diálogo con el equipo de gobierno es fácil" y que "a cualquier hora y cualquier día hay posibilidad de hablar y de reunirse" con los concejales que conforman el Gobierno municipal, censuró que "los acuerdos a los que llegamos en esas conversaciones quedan en el olvido en demasiadas ocasiones". Para Rodríguez, "es una manera de decir que sí a todo o a casi todo para, luego, cumplir solo una parte de esos acuerdos a los que llegamos".Como ejemplo de ello, Rosa Rodríguez aludió al acuerdo de Pleno sobre la ampliación del objeto social de la empresa Atrium Ulia para poder dar cobertura a cuestiones como la ayuda a domicilio, la limpieza viaria o el transporte de nuestra localidad."Está en el cajón del olvido del equipo de gobierno y, a día de hoy, no se ha hecho nada para avanzar sobre esta materia, a pesar de que va a cumplir tres años el próximo mes de septiembre", aseguró la edil de IU, quien también se refirió a otra moción que se aprobó el pasado mes de octubre sobre la penalización del consumo de prostitución en Montilla y la prohibición de publicidad en este ámbito y que "a día de hoy, sigue en el cajón".Por otro lado, el Grupo Municipal de IU criticó ayer la "falta de gestión del día a día" por parte del equipo de gobierno que, en opinión de Rosa Rodríguez, "hace que estemos ante servicios que se están prestando sin haber sido licitados y que generan, mes a mes, peticiones de fiscalización por parte de Intervención que tenemos que debatir y aprobar".Rodríguez denunció también la "falta manifiesta de gestión" en ámbitos como la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines o de los centros educativos, así como en la recogida de residuos y en el arreglo de calles y avenidas. "Para los presupuestos de este año propusimos un Plan Director de Arreglo de Calles que, a día de hoy, sigue sin ejecutarse", añadió.En su balance de gestión del primer año de mandato municipal, IU censuró ayer que "es muy habitual la programación de actividades culturales el mismo día y a la misma hora o la coincidencia de actividades culturales con actividades de otras áreas como, por ejemplo, comercio o deporte".Para el Grupo Municipal de IU, ello pone de manifiesto que "el equipo de gobierno no tiene una interpretación correcta de lo que deben ser las actividades culturales, que deberían impulsarse no con un interés exclusivamente turístico o económico sino por la necesidad de difundir la cultura en Montilla".La portavoz de IU también analizó "proyectos inacabados" por el equipo de gobierno, como la urbanización del polígono de El Cigarral, para el que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, planteó la posibilidad de impulsar una innovación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita edificar hasta 270 viviendas en esta finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo."A pesar de nuestra oposición a ese planteamiento, compartida por el Partido Popular, el equipo de gobierno sigue empeñado en esa solución aunque, hoy en día, no tengamos sobre la mesa un proyecto serio que estudiar o una información detallada del modo en que se pretende llevar a cabo ese proyecto con el que IU está en desacuerdo", reiteró Rosa Rodríguez.Tras aludir a "otro tipo de proyectos inacabados", como las obras de reurbanización de la Plaza de las 88 Viviendas o la climatización del mercado de abastos, la portavoz de IU se centró en la eliminación de los símbolos franquistas que se mantienen en Montilla y que serían contrarios a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática."Para IU es un asunto de vital importancia y llevamos insistiendo un año", subrayó Rosa Rodríguez, quien desveló que a primeros de julio del pasado año tuvo lugar la primera reunión de la comisión municipal encargada de analizar esta materia, sin que, por el momento, "se hayan registrado avances significativos"."Desde el Grupo Municipal de IU intentamos diariamente llevar a cabo una oposición crítica, responsable, propositiva y todo ello intentamos traducirlo en nuestro trabajo del día a día", defendió Rosa Rodríguez, quien detalló que la formación ha trasladado al equipo de gobierno más de 80 ruegos "solo en el Área de Urbanismo y Modelo de Ciudad", toda vez que ha presentado siete mociones en los últimos doce meses.Por último, la portavoz de IU se refirió brevemente a la actuación del Partido Popular (PP) a lo largo del primer año de mandato municipal. "Cuando aprobamos los presupuestos, allá por el mes de febrero, criticaban a IU asegurando que nuestros votos eran muy baratos pero el tiempo está demostrando que, a lo mejor, también sus votos son baratos porque, a día de hoy, tienen una actitud de complacencia total y absoluta con todas las medidas planteadas por el Ayuntamiento y de cero crítica a la actuación del equipo de gobierno". En ese sentido, Rosa Rodríguez consideró "muy relajada" la oposición del PP al equipo de gobierno y añadió que "pasa sin pena ni gloria".