Izquierda Unida denuncia "deficiencias" en el servicio municipal de limpieza viaria

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) ha lanzado una campaña a través de sus redes sociales para denunciar las "deficiencias" que, a su juicio, presenta el servicio de limpieza viaria que presta el Ayuntamiento de Montilla a través de una empresa adjudicataria. De este modo, el concejal Francisco Javier Córdoba lamentó que el equipo de gobierno esté ofreciendo "con cuentagotas" la información que demandan sobre aspectos como el personal en activo del que dispone la firma concesionaria."Nuestra sorpresa fue que nos dijeron que un tercio de la plantilla está de baja y no entendemos por qué no se han repuesto esas plazas, teniendo en cuenta las personas en situación de desempleo que hay en Montilla", señaló el edil, durante el transcurso de una comparecencia de prensa que tuvo lugar en la calle Ancha.A su vez, el Grupo Municipal de IU se ha interesado por conocer el estado de la maquinaria con la que cuenta la empresa para prestar el servicio que le fue encomendado. "Según el pliego de condiciones, deben tener en funcionamiento dos barredoras pero solo tenemos constancia de una, ya que la otra parece ser que está averiada", añadió Córdoba.Al respecto, el concejal de IU hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Montilla abona cada mes una factura que se eleva hasta los 38.911 euros en concepto de limpieza viaria, un servicio que, a juicio de la formación, "no es posible evaluar si, efectivamente, se está desarrollando en los términos que estipula el pliego de contratación".Según detalló Francisco Javier Córdoba, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria habrían seleccionado una muestra de seis calles –Ancha, Fuente Álamo, Las Salas, Dientes, Mariana Pineda y Asunción de Alvear– en las que se evalúan hasta ocho indicadores para determinar el estado de limpieza en el conjunto de Montilla.Sin embargo, el edil de IU puso en duda la efectividad de este sistema que solo tiene en cuenta indicadores obtenidos en seis zonas muy concretas del casco urbano. "Según este sistema, los alcorques de Montilla no tienen ningún tipo de hierba, algo que cualquier persona puede comprobar que no es así", denunció el concejal, quien recordó que el pliego de contratación estipula que la empresa adjudicataria del servicio debe asumir "dos veces por semana" la limpieza y la desinfección de las zonas infantiles de juegos y, semanalmente, la de las fuentes monumentales."La empresa aseguró que, cuatro veces al año, o sea, cada tres meses, iba a vaciar, limpiar y desinfectar las fuentes, algo que, según hemos podido constatar, no se está cumpliendo", añadió Francisco Javier Córdoba, quien también puso en duda la efectivad de los indicadores que aluden al estado de las papeleras."En las seis calles que se han tomado como muestra para evaluar la limpieza de toda Montilla solo hay dos papeleras: una en la calle Ancha y otra en la calle Fuente Álamo", indicó el concejal de IU, quien se preguntó si "es posible que esas dos únicas papeleras representen el total de Montilla cuando, por ejemplo, en la calle Podadores debería haber tres y, de ellas, una ha desaparecido y otra está rota".En ese sentido, el Grupo Municipal de IU ha puesto en duda el sistema de evaluación adoptado por el Consistorio para determinar si la empresa adjudicataria del servicio cumple o no con lo estipulado en el pliego de contratación. "Hay que recordar que no se está valorando la calle Corredera, o la Barriada de Santa María, ni La Vereda del Cerro Macho, o el entorno del castillo, ni Santo Domingo ni muchas calles más", indicó Francisco Javier Córdoba.Para la formación de izquierdas, "si la empresa ha cumplido el pliego en su totalidad, estamos de acuerdo con que se abone la factura al completo; pero si solo han cumplido el 80 por ciento de lo pactado, entonces el Ayuntamiento de Montilla solo debería abonar ese porcentaje del importe".