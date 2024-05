Vuelos retrasados por mal tiempo: conoce tus derechos

Retrasos en El Prat por granizo y viento

Retrasos de vuelos por niebla en Badajoz

Derechos de los pasajeros por vuelo retrasado por mal tiempo

Que sea un retraso de más de tres horas.



Que las causas dependan de la aerolínea.

Asesorarse en caso de duda

Durante las últimas semanas han sido varias las localidades que se han visto afectadas por temporales típicos de la primavera en nuestro país, que cada vez azotan con más fuerza y provocan no solo desperfectos materiales, sino también complicaciones en el transporte de los ciudadanos.Estas complicaciones han llegado incluso a afectar a los despegues y aterrizajes del aeropuerto de, que registró retrasos en algunos vuelos. Sin embargo, no es el único punto del país donde se han registrado vuelos retrasados, y es que el aeropuerto desigue teniendo un problema con la niebla que también retrasa sus aviones.Por todo esto, es necesario que los pasajeros sepan en que siempre es conveniente asesorarse con expertos sobre cuáles son sus derechos en la reclamación de retrasos de vuelos por mal tiempo o al menos tener unas nociones básicas sobre dichos derechos.El pasado lunes, 22 de abril, el aeropuerto barcelonés registraba retrasos en al menos una decena de sus vuelos debido al temporal que sufrió la comunidad autónoma catalana durante la mayor parte del día.Este temporal de lluvia fue acompañado de granizo en algunas localidades, como Barcelona, que además registró rachas de vientos laterales de hasta 45 km/h, lo que dificultaba mucho poder proceder a las operaciones de despegue y aterrizaje con seguridad.Por ello, a partir de las siete de la tarde, las aerolíneas se vieron obligadas a retrasar algunos de sus vuelos y a desviar otros.El caso del aeropuerto de Badajoz no se debe tanto a un temporal concreto, sino a la niebla, más o menos habitual en la zona en algunas épocas del año y, en concreto, en algunos momentos del día, y una posible falta de preparación de las propias instalaciones.El pasado día 17 de abril se registraban retrasos de más de una hora en vuelos entre Badajoz y la capital del país porque los bancos de niebla en la pista de aterrizaje dificultaban la visibilidad para poder aterrizar con seguridad.En este caso, como decíamos, es un problema no solo de meteorología, sino que también está relacionado con el hecho de que el aeropuerto no cuenta con el sistema necesario para poder proceder en esas condiciones, algo que sin duda debería considerarse si se tiene en cuenta que se trata de un fenómeno más o menos habitual.Los derechos de los pasajeros en España están regulados por la normativa europea, en concreto, por el. Esta ley se encarga de regular en qué casos los pasajeros deben ser indemnizados por distintas incidencias habituales en los aeropuertos, como son los vuelos cancelados y retrasados, o la denegación de embarque.Según los expertos de, en el caso de reclamación de retrasos de vuelos , el reglamento establece dos requisitos:Pues bien, para el retraso de vuelos por mal tiempo, la norma de la UE considera que la causa no es responsabilidad de la aerolínea y por ello exime a esta del deber de indemnizar a sus pasajeros. Eso sí, las condiciones meteorológicas deben ser verdaderamente adversas y suponer un peligro para la seguridad.Por eso, los pasajeros afectados tanto por los retrasos en el aeropuerto de Barcelona como en el de Badajoz no podrán reclamar una compensación económica por vuelo retrasado a la aerolínea, pues las causas en ambos casos se consideranSin embargo, en algunos casos puede resultar conveniente asesorarse con empresas expertas en el tema, pues se conocen algunas excepciones. Es decir, para que la aerolínea pueda retrasar un vuelo por mal tiempo sin indemnizar a sus pasajeros, el mal tiempo debe ser extremo.Además, existen otros derechos de los pasajeros, al margen de la indemnización por retraso de vuelo, que estos pueden reclamar en caso de tener que esperar un tiempo considerable en el aeropuerto o incluso si es necesario pasar la noche hasta poder tomar el próximo vuelo.Así las cosas, es importante que los pasajeros guarden los comprobantes de compra de todos los gastos que estos deban hacer debido al retraso de su vuelo, para así después poder informarse y comprobar si es posible reclamar esos gastos a la aerolínea.