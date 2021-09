IU apuesta por "municipalizar" el Servicio de Atención a Domicilio para "garantizar" su calidad y su estabilidad

Continuidad del servicio

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha planteado "municipalizar" el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) en la localidad. La medida, puesta sobre la mesa tras la reciente, pretende poner fin a la problemática surgida en muchos ayuntamientos para la licitación de este servicio, a la vez que busca "garantizar" la calidad y la estabilidad del mismo.El portavoz municipal de IU, Francisco Lucena, señaló ayer que la suspensión del proceso de licitación a petición de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) es consecuencia de "un exceso de criterios de valoración subjetivos". "No son cuestiones baladí como ha pretendido trasladar la delegada de Bienestar Social, sino que se demanda que se establezcan criterios de valoración objetivos y cuantificables, y no juicios de valor como se recogen en el pliego", aseveró Lucena.En este sentido, el portavoz de IU lamentó que desde el equipo de gobierno no se atendiera las propuestas de su grupo en esta línea, si bien se utilizara el argumento de un posible recurso para rechazar otras medidas, como aquellas que vinculaban la calidad del servicio con una mejora de los salarios de la trabajadoras atendiendo a la reciente subida del precio/hora por parte de la Junta de Andalucía."Tras esta suspensión cautelar el Ayuntamiento ha iniciado los contactos con ASADE y parece que se está llegando a ciertos acuerdos que, en cualquier caso, obligarán a negociar un nuevo pliego de licitación que será necesario estudiar muy mucho para evitar nuevos recursos", apuntó el concejal.En este sentido, y ante las dificultades que los diferentes ayuntamientos están teniendo para sacar este tipo de pliegos, IU abogó por municipalizar el servicio de cara a garantizar la calidad y estabilidad de esta prestación. "IU no había planteado este modelo porque no había espejos en los que reflejarse, pero ahora tenemos los casos de Chiclana de la Frontera y Conil que demuestran que es posible la gestión directa", subrayó Lucena.Para ello, desde IU proponen la gestión del SAD a través de la empresa municipal Atrium Ulia –para lo que será necesario una modificación de sus estatutos y objeto social–, una propuesta que podría hacerse efectiva una vez finalice la adjudicación de un año propuesta en el proceso ya iniciado."Ya hemos realizado un estudio económico de lo que esto supondría, pero lo importante es que todos trabajemos de forma conjunta en una medida que, sin duda, será beneficiosa para el Ayuntamiento, los trabajadores y los usuarios del servicio", aseguró el edil que, asimismo, señaló que desde IU aboga por aprovechar este trabajo de cara a la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos y los colegios "cuyo pliego también está paralizado desde hace meses".El Ayuntamiento de Montilla aseguró ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que la paralización del procedimiento afectará tanto a los usuarios del servicio, "que no podrían tener acceso a las mejores condiciones que se regulan en el nuevo pliego", como a la actual empresa adjudicataria o las trabajadoras, al no hacerse efectiva la subida del precio/hora aprobado por la Junta de Andalucía. Sin embargo, desde la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) –sindicato mayoritario en el comité de empresa de Monsecor, empresa que gestiona actualmente el servicio– han rechazado la justificación del Consistorio.En concreto, desde CTA subrayan que la paralización cautelar del proceso de licitación no impedirá que se venga prestando el servicio en las mismas condiciones que hasta ahora y, por tanto, "los usuarios no se verán afectados en ese sentido". Asimismo, el sindicato desmiente que este recurso impida una mejora en los salarios de las trabajadoras pues el documento paralizado "no recogía ninguna subida salarial"."El Ayuntamiento nos trasladó que no puede negociar, ni aumentar más de 14,60 euros la hora porque, según apuntaron, es inviable al no tener presupuesto para ello. Por tanto, de momento solo sería la empresa la que se beneficiaría de ese aumento en el precio/hora", aseguraron desde CTA.