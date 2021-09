La Junta paraliza cautelarmente el proceso de licitación del Servicio de Atención a Domicilio a la Dependencia

El pliego

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha paralizado de manera cautelar el proceso de licitación del Servicio de Atención a Domicilio a la Dependencia de Montilla, a petición de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE). De esta forma, la Administración andaluza pretende "asegurar la eficacia de la resolución del recurso" planteado sobre el proceso de licitación iniciado por el Ayuntamiento de Montilla el pasado mes de agosto."Las alegaciones planteadas por ASADE, y que el Ayuntamiento ya ha justificado ante el Tribunal, responden a cuestiones técnicas y no afectan al objeto del pliego, que es la prestación del Servicio de Atención a Domicilio", señaló la teniente de alcalde de Bienestar Social, Lola Casado, a, sobre la resolución adoptada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta el pasado 27 de agosto.En este sentido, la edil montillana señaló que desde el Consistorio se pretende trabajar con la Asociación Estatal para "desbloquear" la situación generada por el recurso planteado "dado que el objetivo fundamental es no paralizar el proceso"."Dado que las alegaciones se realizaron sobre aspectos como criterios de valoración de carácter subjetivo y objetivo, confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible que permita licitar en el menor plazo posible un servicio fundamental para la calidad de vida de muchas personas", subrayó Casado.Con todo, según argumentó el Consistorio ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, la paralización del procedimiento hará que el anterior contrato se mantenga por tiempo indeterminado, por lo que se afectará tanto a los usuarios que no podrían tener acceso a las mejores condiciones que se regulan en el nuevo pliego , como a la empresa actualmente explotadora del servicio, que viene cobrando por dicho servicio en función de "un precio claramente desfasado en relación al precio-hora fijado por la Junta de Andalucía.Asimismo, el Ayuntamiento señaló que los trabajadores seguirán cobrando en función del régimen establecido en el pliego de condiciones actualmente vigente "sin poder acceder a las mejoras que establece el nuevo pliego. "Se causa un perjuicio general para todas las partes y para el interés público no suficientemente justificado por la defensa de un recurso esencialmente formalista", justificó el Consistorio según se recoge en la resolución del Tribunal.En concreto, el documento de licitación aprobado por el Ayuntamiento de Montilla establece un montante total para este contrato de 2.447.090 euros anualmente, un 32 por ciento más que el contrato vigente, con una previsión de 153.179 horas de servicio de lunes a sábado y de 10.677 horas en domingos y festivos.En esta nueva licitación, además de la oferta económica por hora de servicio, el pliego también plantea puntuación añadida a las ofertas que ofrezcan hasta un máximo de 1.000 horas/anuales de servicio de ayuda a domicilio gratuitas, que serán destinadas a personas que habiendo solicitado la valoración como dependientes, no hayan conseguido grado suficiente para acceder a las prestaciones del sistema o se encuentren a la espera de recibir resolución, así como un máximo de 250 horas/anuales de servicio de limpieza de choque gratuitas en domicilio.