La Junta reitera su negativa a crear un área sanitaria específica para la Campiña Sur

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD

La Junta de Andalucía ha vuelto a reiterar su negativa a crear un área sanitaria específica para la Campiña Sur Cordobesa. Así lo comunicó ayer la viceconsejera de Salud y Consumo, María Luisa del Moral Leal, a una delegación encabezada por el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, que se desplazó a Sevilla para analizar la situación en la que se encuentran los hospitales de Montilla y Puente Genil, tras su integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), tal y como adelantó en primicia Montilla Digital El presidente de la Mancomunidad estuvo acompañado por los alcaldes y alcaldesas de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montemayor, Monturque, Moriles, Puente Genil, La Rambla y Santaella, mientras que los primeros ediles de La Guijarrosa y San Sebastián de los Ballesteros, que no pudieron asistir "por motivos de agenda inaplazables", mostraron su apoyo a las reivindicaciones de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la Campiña Sur de Córdoba A través de un comunicado, Miguel Ruz ha señalado que “por parte de la Mancomunidad se había solicitado esta reunión como un acto de compromiso con la ciudadanía, ya que la preocupante situación de nuestra área sanitaria afecta a municipios de diferentes signo político y son muchas las quejas que nos hacen llegar en relación con el funcionamiento de la sanidad pública, siendo un asunto que nos preocupa de manera muy especial, porque entendemos que el derecho a una atención sanitaria adecuada es un bien que debe ser protegido”.Durante el transcurso de la reunión, y siempre según la versión del presidente de la Mancomunidad, “la Junta de Andalucía nos traslada que no va a haber un área sanitaria propia para esta comarca a corto plazo", toda vez que se recordó que "el área de gestión del sur de Córdoba está creada como tal desde el año 2012”.Según el presidente de la entidad supramunicipal, María Luisa del Moral se remitió a las declaraciones de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, que fueron públicamente contestadas por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la Campiña Sur de Córdoba a través de este comunicado “Nos han remitido a la respuesta que ofreció la consejera de Salud en sede parlamentaria, donde ya adelantó que no había planes de plantear un área sanitaria independiente para la Campiña Sur”, ha asegurado Miguel Ruz, quien ha indicado también que “otra de las reivindicaciones que los alcaldes y las alcaldesas hemos planteado es que no se continúe con el deterioro de la atención de ciertas especialidades, sobre todo en el Hospital de Puente Genil y que se refuerce la UCI del Hospital de Montilla, a lo que se nos ha respondido que no tienen constancia de que se esté faltando a la atención sanitaria en esta comarca".La delegación cordobesa asegura que la viceconsejera de Salud y Consumo reconoció que "la única realidad es la falta de facultativos", por lo que les trasladó que "lo único que pueden hacer es dar el mejor servicio posible a los usuarios con los recursos médicos disponibles y, en este sentido, nos informaron, como ejemplo, que en el Hospital de Puente Genil han sacado recientemente cuatro plazas de distintas especialidades y tres de ellas han quedado vacantes, por falta de concurrencia”."Hay que recordar que han sido numerosas las mociones de los ayuntamientos afectados y de la propia Diputación de Córdoba, en las que que se han aprobado por unanimidad, en todos los casos, la solicitud de creación de dos áreas sanitarias en el Sur de Córdoba, una con sede en Cabra y el Hospital Infanta Margarita, y otra con sede en Montilla en el Hospital Comarcal", recordó Miguel Ruz, quien hizo hincapié en "la demanda social y el trabajo institucional que se ha realizado en este sentido y que terminó dando sus frutos" cuando el Gobierno de la Junta de Andalucía anunció, mediante la firma en julio del año 2022 de un acuerdo en el que se comprometían a la división de la actual macroárea sanitaria del Sur de Córdoba en dos de menor tamaño: una que diera cobertura a la Subbética y otra a la Campiña Sur.En este sentido, Ruz ha indicado que “con la máxima lealtad, las instituciones y gobiernos que representamos hemos confiado en el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos firmados y, sin embargo, por un lado la situación actual que nos trasladan distintos colectivos y asociaciones de pacientes, profesionales y personal sanitario hace que debamos preocuparnos y ocuparnos de forma activa en algo que consideramos de vital importancia para nuestra comarca".De igual modo, el también alcalde de Montalbán ha lamentado recibir, por boca de María Luisa del Moral, "la confirmación del incumplimiento de ese acuerdo y la negación a crear un área sanitaria propia en la Campiña Sur Cordobesa”.El presidente de la Mancomunidad ha añadido también que “desde esta entidad, con el apoyo de los alcaldes y las alcaldesas, así como con el de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública y distintos colectivos sociales, vamos a seguir trabajando para que la Consejería cree esta área de gestión propia para la comarca y, sobre todo, para frenar el deterioro de la atención sanitaria a la ciudadanía”.