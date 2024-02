Buzón del Lector | En respuesta a la consejera de Salud

COORDINADORA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LA CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA

Hace unos días, en declaraciones al diario ABC Córdoba , la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, realizó un análisis idílico de la situación de la sanidad en el Área Sur de Córdoba. Sin duda, todos y todas las ciudadanas de este área estaríamos encantados de vivir en este país de las maravillas que solo existe en su imaginación.La falta de competencia de la Consejería para gestionar el sistema andaluz de salud, con millonaria lista de espera, citas de semanas en Atención Primaria y Pediatría, con falta de médicos, aumento del gasto farmacéutico, maltrato a profesionales con contratos temporales y bajos salarios, falta de inversión en los centros de Salud de los pueblos... ha derivado en la fuga de la cúpula de la Consejería, personas de su confianza y, lógicamente, afines a su partido. Esto es un reflejo claro de la falta de experiencia en la gestión de la Consejera.Eso sí, Catalina García ha logrado poner de acuerdo a profesionales y población en el rechazo a la política de deterioro continuado de la sanidad pública y al incremento injustificado de conciertos y derivaciones a la privada, que no para de engordar sus beneficios con el dinero de los y las andaluzas.En la zona de la Campiña Sur de Córdoba no hay pueblo donde la falta en la atención sanitaria no haya sobrepasado la paciencia de sus vecinos, que hacen público su descontento mediante concentraciones y manifestaciones Falta de médicos de Atención Primaria y Pediatría con citas –cuando existen– a más de diez días; pocas ambulancias, con zonas de cobertura excesivas, que producen esperas que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas; falta de inversión en la modernización de los Centros de Salud....El Hospital de Puente Genil acusa la falta continuada de especialistas y diplomados universitarios de Enfermería (DUE) con contratos basura, sin cubrir las bajas y, como consecuencia, quirófanos infrautilizados y derivaciones para pruebas e intervenciones que se venían realizando en el mismo.La solución no puede ser cubrir estas necesidades con los tiempos sobrantes de los hospitales de Montilla y Cabra, lo que produce listas de espera de muchos meses, y anulaciones continuas. El Hospital de Montilla sufre una falta de inversión continuada: no se reponen equipamientos, algunos servicios están obsoletos o no cumplen el fin previsto; ampliaciones necesarias para dar respuesta a la población que cubre, falta de personal sanitario, contratos basura, sin cubrir bajas... Todo ello influye negativamente en la salud de las personas de la zona de cobertura.La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública en la Campiña Sur de Córdoba entiende que existe una negación institucional de los problemas del área, lo que pone al descubierto la mala gestión de los responsables, consejera incluida, acentuada por la dispersión poblacional de la macroárea.Cuando profesionales y ciudadanos coincidimos en el análisis y en las soluciones, y manifestamos nuestra disconformidad en los pueblos con concentraciones y manifestaciones, lo menos que exigimos a nuestros representantes políticos es que nuestras demandas sean atendidas, así como nosotros y nosotras contribuimos con nuestros impuestos a dotar de medios económicos a la Junta para poder resolver nuestras demandas. Las listas de espera matan; la falta de ambulancias, mata; la falta de inversión, mata: Y la falta de profesionales, mata.