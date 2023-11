Cientos de personas de toda la comarca marchan hasta el Hospital de Montilla por un área sanitaria propia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Cientos de personas de Montilla y de varias localidades de la comarca se han sumado esta tarde a la movilización convocada por la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba con el objetivo de denunciar el "inmovilismo" de la Junta de Andalucía y su negativa a crear el Área Sanitaria de la Campiña, quince meses después de la firma de un acuerdo para dividir en dos la actual macroárea sanitaria.La manifestación, que partió poco después de las 17.00 de la tarde desde la puerta del Ayuntamiento de Montilla, contó con la participación del alcalde, Rafael Llamas, y de concejales de los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida (IU), junto a integrantes de la Plataforma por la Defensa del Hospital de Montilla y la Sanidad Pública, que se constituyó el pasado 17 de octubre en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" a instancias de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).La manifestación también reunió a profesionales sanitarios, sindicatos, organizaciones políticas y ciudadanos a título particular para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la división de la macroárea sur de Córdoba, así como la "ampliación indiscutible" del Hospital de Montilla y de su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).La inestabilidad meteorológica no impidió a decenas de personas de todas las edades sumarse a una movilización en la que pudieron leerse pancartas con los lemas "Este hospital y esta población merecen más", "Un hospital para liderar el Área Sanitaria de la Campiña" o "Lo que se firma se cumple", en referencia al acuerdo firmado en julio del pasado año por el viceconsejero de Salud, Serafín Romero, junto con la delegada de Salud, María Jesús Botella, el gerente del Área de Gestión Sanitaria Córdoba Sur, Pedro Castro, y los presidentes de la Junta de Personal del Área Sur y de los diferentes comités de empresa, mediante el que se comprometían a la creación del Área Sanitaria de la Campiña Sur, que englobaría a los hospitales de Montilla y de Puente Genil, desvinculando de esta forma dichos centros sanitarios de la actual macroárea con sede en el Hospital Infanta Margarita de Cabra."Los acuerdos se firman para cumplirlos y la Administración Sanitaria no lo está haciendo, lo que nos obliga a salir a la calle a reclamar la mejoría del sistema sanitario público en el sur de Córdoba", insistió Rafael Osuna Luque, presidente de la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba, integrada por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE, SMA, SAE y TECNOS.La marcha ciudadana, que recorrió la calle Puerta de Aguilar, la Avenida de Andalucía y la Avenida Antonio y Miguel Navarro hasta desembocar en el Hospital de Montilla, sirvió, igualmente, para reivindicar la ampliación de la cartera de servicios del centro de La Retamosa, al objeto de dotarlo de más consultas de especialistas, más personal y más medios para la realización de pruebas médicas, "evitando así el desplazamiento de los usuarios a otros centros o que sean derivados a hospitales privados"."Exigimos igualmente la reducción de las listas de espera, tanto para consultas con especialistas, como para pruebas médicas e intervenciones quirúrgicas, ampliando la plantilla y cubriendo todas las vacantes existentes en las distintas áreas", defendieron desde la Plataforma por la Defensa del Hospital de Montilla y la Sanidad Pública."La Atención Primaria va empeorando paulatinamente y las citas para ser atendidos por el médico cada vez tardan más", aseveró José Antonio Bellido, portavoz de la Coordinadora en Defensa del Hospital de Montilla y de la Sanidad Pública, al tiempo que denunció que "las listas de espera para especialistas e intervenciones quirúrgicas también se demoran en el tiempo", mientras que las pruebas diagnósticas que antes se realizaban en Montilla "ahora son derivadas a Quirónsalud o al hospital privado de Lucena".De igual modo, el presidente de la Junta de Personal, Rafael Osuna Luque, defendió la necesidad de "incrementar el rendimiento de la actividad quirúrgica del Hospital de Puente Genil" y propiciar la "eliminación de las listas de espera", además de reclamar "recursos suficientes" tanto en la red de hospitales como en los centros de Salud de la Campiña cordobesa.El presidente de la Junta de Personal hizo hincapié en que "es un objetivo mutuo, de los profesionales y de los ciudadanos, disponer de infraestructuras, estructuras de gestión y recursos suficientes para mejorar la atención prestada a los pacientes y para ofertar un espacio laboral atractivo que permita captar profesionales y retener talento".Al hilo de lo anterior, el alcalde de Montilla volvió a preguntar a la Junta de Andalucía "cuánto va a tardar en dar respuesta a lo que es un clamor en nuestra comarca" y calificó de "imprescindible" la creación de un Área Sanitaria específica para la Campiña Sur, de la que dependan los hospitales de Montilla y Puente Genil y desligada del Área de la Subbética que encabeza el Hospital Infanta Margarita de Cabra.