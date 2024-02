Universitarios con enfermedad o accidente grave podrán bonificar sus matrículas sin cumplir todos los requisitos

Rebaja de las terceras y cuartas matrículas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación suavizará en el próximo curso las exigencias para acogerse a la bonificación del 99 por ciento del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que se encuentren en una situación extraordinaria sobrevenida por accidente o enfermedad grave. Así se refleja en el nuevo decreto regulador de los precios públicos de los servicios académicos y administrativos que la Junta ha sometido a información pública, según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).El documento, que también incorpora una rebaja de al menos el 5% de los precios de las terceras, cuartas y sucesivas matrículas, estará en exposición pública hasta el próximo 29 de febrero con el fin de que los colectivos implicados y la sociedad en general puedan realizar aportaciones y propuestas al proyecto normativo.De acuerdo con dicho texto legal, el estudiante aquejado de esas circunstancias graves podrá, siempre que lo justifique debidamente, quedar exento de cumplir el requisito de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de máster. Con carácter general, cuando sobrevienen estas situaciones, el universitario afectado suele anular la matrícula, por lo que hasta ahora cuando retomaba sus estudios no podía acogerse a la bonificación por no cumplir con lo establecido.El programa de compensación del precio de las matrículas incentiva el esfuerzo y los buenos resultados académicos y asegura la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior. Con esta iniciativa, que se aplica al alumnado de las instituciones públicas andaluzas, los universitarios pueden realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% de los costes, y realizar un máster prácticamente gratis. Para 2024, los presupuestos de la Consejería de Universidad han reservado una partida de 43,6 millones de euros para las bonificaciones.Esta novedad redunda en el objetivo del Gobierno autonómico de garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades y responde a la prioridad de que los jóvenes andaluces completen su etapa educativa universitaria y no abandonen su formación por motivos económicos.La iniciativa se incluye en el paquete de actuaciones de calado social puesto en marcha por el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, en el que también se encuentran la exención del pago de tasas por parte de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o la inclusión de un cupo especial de admisión para las personas en riesgo de exclusión social, aprobadas en el curso pasado.El decreto que se encuentra en fase de exposición pública también contempla como novedad el descenso de al menos un 5% del coste de los créditos en las terceras, cuartas y sucesivas matrículas universitarias, que son las más costosas para el alumnado.La Consejería de Universidad ha venido trabajando en este nuevo avance en la política de apoyo al estudio desde finales de 2023 en colaboración con el Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía (CAE) y ya fue anunciado por Juanma Moreno.En la comunidad andaluza, en los casos de la primera o segunda inscripción se fija un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan las enseñanzas deseadas, con el fin de no condicionar al estudiantado por razones económicas a la hora de elegir la titulación.Además, se les aplica una política de congelación de precios públicos, lo que permite a Andalucía consolidarse cada año como una de las regiones más asequibles del sistema universitario nacional, por debajo de las horquillas fijadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a todo el territorio.Sin embargo, a partir de la tercera matrícula no se aplican esos criterios, sino que el coste del crédito se establece en función de las áreas a las que pertenecen las enseñanzas y éste se incrementa progresivamente en las posteriores matriculaciones.De acuerdo con el proyecto normativo, en las enseñanzas de grado, las tasas en la tercera matrícula oscilarán entre los 45,43 y los 51,74 euros, dependiendo de la rama; y en el caso de la cuarta matrícula y sucesivas, los importes variarán entre los 60,58 y los 71,93 euros.En cuanto a los másteres habilitantes, la bajada situaría el coste entre los 49,22 y los 55,53 euros para las terceras inscripciones y entre los 65,62 y los 76,98 euros para las cuartas. Para los másteres no habilitantes y doctorados, las referencias de precios pasan a situarse entre los 49,25 y los 56,09 euros en las terceras y en los 65,66 y los 76,61 euros para las cuartas y posteriores.Al margen de estas dos grandes novedades, el decreto de precios públicos que tendrá su aplicación en el próximo curso académico 2024/2025 continuará manteniendo invariables los precios públicos de los servicios académicos y administrativos, lo que implicará que las matrículas universitarias tampoco subirán. Junto a ello se contemplan otras medidas como la posibilidad de abonar el importe de las enseñanzas que cursan los estudiantes de manera fraccionada hasta en ocho plazos.Asimismo, con carácter excepcional, la Consejería de Universidad autoriza a las instituciones académicas públicas a establecer, de manera individualizada y con el fin de atender las especiales circunstancias que presenten los alumnos, un procedimiento de pago diferente, de manera que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula.En el caso de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, se las exenciona igualmente del pago de tasas. Por otro lado, y de acuerdo con este texto regulador, también se recoge que las universidades públicas andaluzas no incrementarán tampoco los precios de sus servicios administrativos, tanto de evaluación y pruebas como de expedición de títulos y tasas de secretaría. El texto del proyecto normativo se puede consultar en este enlace