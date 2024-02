La firma montillana Casknolia opta a revalidar el título como “Mejor Tonelería del Mundo”

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: CASKNOLIA

La firma Casknolia, que dirige el joven empresario montillano Rafael Cabello Hidalgo, gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles , ha sido elegida(Tonelería del Año 2024) por segundo año consecutivo en los. Por su parte, el gerente de la empresa ha sido distinguido comoen calidad de).Tanto Casknolia como Rafael Cabello han resultado ganadores en la categoría regional, lo que implica sendas nominaciones para competir por el títuloen la gala que se celebrará en Londres a finales del próximo mes de marzo.Casknolia fue elegida Global Icon of Whiksy: Cooperage of the Year 2023 , la máxima distinción a nivel mundial concedida en los. Este año, después de alzarse de nuevo con el galardón a nivel regional, la firma montillana se postula para revalidar el título de Mejor Tonelería del Mundo.El jurado internacional, conformado por expertos de diferentes ámbitos vinculados al mercado de los espirituosos, considera que Casknolia es "un ejemplo de calidad, versatilidad, innovación desde la tradición y enfoque en las necesidades reales de los destiladores". Un hito para la artesanía montillana, que obtiene con este premio el reconocimiento a siglos de tradición tonelera.Rafael Cabello, CEO y maestro tonelero de Casknolia, es elde la firma. Se trata de uno de los toneleros más representativos del panorama internacional, como demuestra el reciente título. Su filosofía personal, que ha imprimado en la tonelería, se basa en reivindicar que el barril tiene una relevancia crítica en el sabor final de los espirituosos.“No vendemos barriles, vendemos sabores”. El lema de Rafael Cabello revoluciona los estándares de la tonelería convencional, convirtiendo el barril en un “ingrediente” esencial para las destilerías. Cabello ha aplicado nuevas ideas e enfoques disruptivos que han cambiado para siempre la concepción de la tonelería como oficio.Lejos de entender la innovación como un medio para mecanizar y estandarizar la producción, el maestro tonelero montillano ha innovado desde el respeto por la tradición artesana de Andalucía, aplicando conceptos como trazabilidad, versatilidad e imagen de marca a sus barriles, que aportan valor para los destiladores sin modificar la esencia de un barril tradicional.Cabello se inició en el oficio artesano hace más de 25 años. Desde entonces, ha estado vinculado a la tonelería familiar Tonelería del Sur, asumiendo la gerencia de la misma para liderar su expansión internacional y su consolidación como una de las firmas más importantes del sector.A finales de marzo, viajará a Londres para participar en la gala internacional de los, donde podría recoger el título de, un hito sin precedentes en la historia del whisky que evidencia la calidad y el prestigio internacional de la artesanía de Montilla.Este galardón como Mejor Tonelería del Mundo 2023 se suma a otros premios recibidos recientemente. No en vano, Tonelería del Sur, titular de la marca Casknolia, recibió en noviembre de 2022 un importante reconocimiento como Mejor Empresa Sostenible de la provincia de Córdoba gracias a la consolidación de sus proyectos de economía circular.A su vez, en marzo de 2021, la empresa montillana recibió uno de los IV Premios a la Artesanía de Andalucía , convocados por la Junta de Andalucía para reconocer a empresas y personas artesanas por su contribución al desarrollo del sector en la comunidad.Al frente de Tonelería del Sur, Rafael Cabello lanzó hace varios años la marca de autor Casknolia, una línea de barriles envejecidos con vino ecológico de alta calidad que es muy valorada en el mundo y que está enfocada, principalmente, a destilerías que elaboran espirituosos de alta gama como whisky, bourbon, ron o ginebra.Hace casi un lustro, la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba reconoció a la empresa montillana por haber favorecido la transformación de una firma tradicional de fabricación de toneles en una empresa dedicada principalmente a la elaboración de barriles para el envejecimiento de whisky de alta gama, que exporta más del 80 por ciento de su producción y con una alta apuesta por la calidad e innovación en el marco de una actividad netamente artesana.