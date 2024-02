El brillo en su mirada con la llegada de una nueva ilusión

Montilla Club de Fútbol 4 - 2 Unión Deportiva Algaida

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol ha comenzado una etapa junto al técnico Rafael Navarro y éste, por ahora, ha cumplido con su primer objetivo. El cuadro vinícola demostró ayer sobre el terreno de juego una renovada imagen, destacando la velocidad en su juego y la intensidad, realizando la mejor primera mitad de toda la temporada ante su público.En un segundo acto donde las fuerzas fueron decreciendo, los montillanos supieron aguantar el arreón de una Unión Deportiva Algaida que puso en aprietos a los auriverdes hasta que, en el descuento, el cuadro local sentenció la contienda. Este triunfo saca momentáneamente a los de Navarro de la zona de descenso.El encuentro tuvo un inicio con varias novedades en el once vinícola. Maleno y Ángel Lara regresaban al equipo titular tras cumplir el partido de sanción por acumulación de tarjetas. De igual modo, Sergio Heredia, nuevo fichaje procedente del Atlético Espeleño, se estrenó con la elástica auriverde partiendo en el esquema original.Con todo ello, los primeros compases daban buena muestra de las señas de identidad que quiere impregnar en los suyos el nuevo míster vinícola. Una presión alta a su rival, acompañada de verticalidad por las bandas y rápidas transiciones de atrás hacia delante provocó que el Montilla tomara el mando del esférico hasta que, a los 12 minutos de juego, llegó el uno a cero.Una internada de Sergio Heredia por el costado del área permitió al atacante colocar un balón medido a la testa de Moro que se elevó entre la defensa para mandar el esférico al fondo de la red. El tanto aumentó la confianza del cuadro local, con varios acercamientos consecutivos al área.Fruto de ello, las dudas en la defensa visitante iban en aumento. Llegados al ecuador del primer acto, la estrategia montillana hizo acto de presencia para ampliar el marcador. Un córner ejecutado al primer palo lo conectó Ángel Lara de cabeza para marcar el dos a cero y llevar el jolgorio a una grada que disfrutaba con lo que se visualizaba sobre el terreno de juego.El vendaval iba en aumento y las ocasiones no cesaban. Moro en dos ocasiones, con sendas intervenciones del guardameta, Soto en un córner con un remate por encima del larguero y Sergio Heredia en un centro chut despejado por el cancerbero eran buena muestra de la grata impresión que estaba dejando el equipo local.Entre medias, Legupín realizó el único disparo visitante en toda la primera parte sobre la meta de Molero, realizando el portero vinícola una buena estirada para desviar a córner. Ya en la recta final, Moro continuó acechando la portería foránea con un remate de cabeza que provocó la intervención de Zarzuela.En el córner posterior, Soto interceptó el balón dentro del área, pero su testarazo se marchó desviado. Con esta perspectiva, los saques de esquina se estaban convirtiendo en situaciones incómodas para los visitantes. A merced de ello, la sensación de proximidad del tres a cero se convirtió en una realidad a los 42 minutos.Capilla tomó las riendas en las jugadas de estrategia y un córner cerrado al segundo palo ubicó un esférico medido a Moro para que el atacante, de nuevo, viera portería y anotará un nuevo tanto en su cuenta particular. Los problemas de cara a portería de semanas anteriores se diluían en unos primeros 45 minutos para enmarcar.Para cerrar el primer tiempo, Moro tuvo una nueva oportunidad al enlazar un centro de Joaquín, por desgracia para los intereses vinícolas, el cuero no pudo ver portería. Sin tiempo para más, ambos contendientes se marchaban a vestuarios.Tras el descanso, ambos banquillos movieron ficha. José Carraña entró en liza por parte de los locales, mientras Pedro Carrión buscó alternativas para los sanluqueños con la entrada de Brando y Heredia. El inicio del segundo acto vislumbró un cambio en el paisaje observado hasta el momento.La Unión Deportiva Algaida dio un paso adelante y buscó una rápida reacción que le pudiera meter en el encuentro. El Montilla cedió el esférico a su rival, esperó atrás y vio como el físico, poco a poco, fue mermando la autoridad mostrada en el período anterior.Brando en dos ocasiones probó fortuna, evitando el guardameta local el peligro. Rafa Navarro se percató del momento que estaba atravesando su plantel, dando oxígeno a los suyos con varios cambios. Pese a ello, la Algaida era conocedora de sus posibilidades y en apenas diez minutos, acortó por partido doble la distancia.Tamayo, en un remate de cabeza a la salida de un córner, puso el tres a uno a los 75 minutos. Instantes después, un balón a la espalda de la defensa vinícola dejó a Brando solo ante Molero, cediendo el tanto a Tamayo que llegó desde atrás para empujar el esférico y poner entre las cuerdas a los auriverdes. Era el tres a dos.Todo el buen hacer local no podía caer en saco roto y con una gran muestra de pundonor, el Montilla no agachó la cabeza y alejó el balón de sus inmediaciones. En un final no apto para cardiacos, con expulsión incluida de Álex de la Cruz, el conjunto local fue capaz de perfilar las acciones ofensivas sobre la meta rival.Manolete con un disparo que se fue rozando el palo tuvo la primera ocasión de cerrar la contienda. No lo logró y la espera se alargó hasta el minuto 96, momento en el que José Carraña, tras una jugada embarullada dentro del área, consiguió colocar un esférico pegado al palo izquierdo de la meta visitante y anotar el definitivo cuatro a dos.Una merecida victoria que deja a los vinícolas en decimoprimera posición, con 23 puntos. La próxima cita para los montillanos será ante el Atco. Onubense, en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español.Molero, Joaquín, Capilla, Soto, Moro, Javi Ruiz, Sergio Heredia, Maleno, Ángel Lara, Manolete y Hugo. También jugaron: Antonio Luque, José Carraña, Luque, Álex de la Cruz y José AguilarZarzuela, Benítez, Dani Jurado, Romero, Álex Colorado, Legupín, Tamayo, Adrián Romero, Juanca, Fran García y Pepe. También jugaron: Llera, Brando, Dani Güiza, Heredia, Matito y Pablo Matías.Moro (m. 12);Ángel Lara (m. 21);Moro (m. 42);Tamayo (m. 75);Tamayo (m. 85);José Carraña (m. 96).Talavera Fernández, Juan Antonio (Jaén). Amonestó por los locales a Ángel Lara y al técnico, Rafa Navarro. En el bando visitante los amonestados eran Benítez, Álex Colorado, Fran García, Coca, Dani Güiza y el técnico, Pedro Carrión. Expulsó por roja directa a Álex de la Cruz (m. 89).Partido correspondiente a la decimoctava jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.