El sindicato SATSE denuncia falta de fisioterapeutas en el Hospital de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado la falta de fisioterapeutas en el Hospital de Montilla, tras el cese, el pasado 24 de enero, de un profesional que trabajaba en el turno de tarde. Por ello, "más de 50 pacientes que venían recibiendo tratamiento en la Sala de Fisioterapia han visto cómo sus tratamientos son interrumpidos y los que tenían su primera cita no han podido empezarlo", según alerta la organización.A juicio de SATSE, "esta situación lamentable está llevando a un aumento de las listas de espera de Fisioterapia" que, en el Hospital de Montilla, "estaba controlada con una respuesta dentro de los plazos del Decreto de Garantías del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".La Dirección del Área Sanitaria Sur de Córdoba trasladó a SATSE, a finales de enero, que "se iba a resolver el problema autorizando un contrato de un mes", algo que, según el sindicato, aun no se ha materializado. "Este retraso solo puede obedecer a unos criterios economicistas por parte de la Administración, que está anteponiendo sus presupuestos a la continuidad asistencial de los pacientes", sostiene el Sindicato de Enfermería.Para la organización sindical, esta situación –que califican de "grave"– afecta no solo a los profesionales "que ven cómo se van a sobrecargar sus agendas y no pueden dedicar el tiempo necesario a sus pacientes para ofrecer una atención de calidad", sino también a los pacientes "que están sufriendo retrasos inaceptables en sus tratamientos y, algunos, ni siquiera los han iniciado"."No podemos tolerar esta situación más tiempo, surgida tras la integración del Hospital de Montilla en el Área Sur de Córdoba", apunta SATSE, que denuncia la "maraña administrativa de gestión" que obligaría a "pedir permiso a Servicios Centrales de cada contrato", lo que, a juicio del sindicato, "está afectando a la atención sanitaria" en el centro hospitalario de La Retamosa.De igual modo, SATSE se refirió a la "escasa dimensión" de la estructura organizativa en la macroárea sanitaria Sur de Córdoba, que tampoco habría dimensionado el equipo de gestión necesario para hacer frente a los más de 3.000 trabajadores que en la actualidad la componen. "Todo ello está llevando al límite tanto a los profesionales como al equipo actual de gestión y hace que la situación sea inaceptable e incapacitante", aseveran.