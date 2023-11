IU denuncia las "contradicciones" del Partido Popular de Montilla ante la problemática del Hospital Comarcal

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) ha denunciado hoy las "contradicciones" del Partido Popular (PP) de Montilla ante la problemática que, a su juicio, sufre el Hospital Comarcal de La Retamosa y que ha llevado a la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba a convocar para mañana, a partir de las 17.00 de la tarde, una movilización que tuvo que ser aplazada el pasado 26 de octubre por motivos meteorológicos "El PP de Montilla no solo es maestro en falacias y verdades a medias sino que, también, es maestro en contradicciones", ha afirmado hoy Rosa Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento, quien ha destacado que mientras el Grupo Popular en la Diputación aceptó en su totalidad una moción de IU en la que se instaba a la Junta de Andalucía a dividir en dos el Área Sanitaria Sur de Córdoba , el PP de Montilla solo ratificó en el Pleno municipal uno de los puntos, "amparándose en que el texto de nuestra moción, al parecer, les ofendía sobremanera".De igual modo, la edil de IU ha afeado las "contradicciones que se dan dentro del propio Partido Popular" y, al respecto, se ha referido a las recientes declaraciones de Federico Cabello de Alba en las que, tras calificar de "legítima" la división en dos del Área Sanitaria Sur de Córdoba, sostuvo a continuación que esa medida "no va a solucionar nada".En concreto, el edil popular defendió que la creación de un área sanitaria propia "significaría una mejora desde un punto de vista de la gestión administrativa del hospital, pero para nada tiene que ver con los servicios sanitarios que se prestan a los pacientes de Montilla y de la comarca".Por otro lado, Rosa Rodríguez se ha referido también a las declaraciones que hizo el pasado 25 de octubre en Montilla la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, quien reiteró su negativa a crear el Área Sanitaria de la Campiña, quince meses después de la firma de un acuerdo para dividir en dos la actual macroárea sanitaria.Para IU, la postura de María Jesús Botella conduce a un "escenario alarmante y preocupante" porque "si cuando firmó ese acuerdo sabía que no era competente" para propiciar esa medida, mostró entonces "una terrible falta de honestidad al comprometerse a algo que sabía que no iba a poder cumplir".Con todo, Rosa Rodríguez ha planteado "otro escenario", en el que la delegada territorial de Salud y Consumo "sí sea competente para cumplir el acuerdo pero no le dé la gana de cumplirlo", lo cual, a juicio de la portavoz de IU, "denota que no tiene palabra"."La ciudadanía no puede permitir que una persona con responsabilidad política incumpla un acuerdo y, además, se jacte de hacerlo así", ha añadido Rosa Rodríguez, quien ha confirmado el apoyo de IU a la movilización que partirá mañana, a las 17.00 de la tarde, desde la puerta del Ayuntamiento de Montilla para finalizar en el Hospital de La Retamosa.A juicio de Rosa Rodríguez, "cuando una persona con un cargo y una responsabilidad política incumple un acuerdo ofrece un motivo más que suficiente para salir a la calle en masa y pedir el cumplimiento de ese acuerdo". En ese sentido, la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla ha vuelto a defender la división en dos de la macroárea sanitaria "para que, de este modo, presten una mejor asistencia a la ciudadanía no solo de Montilla sino, también, de toda la Campiña".Por su parte, la concejala María Luisa Rodas, ha recordado que el proyecto de ampliación del Hospital de Montilla –que la Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) por algo más de 4 millones de euros– "está destinado a la creación de más consultas –que son necesarias–, a la ampliación de zonas de laboratorio o a la zona de descanso de personal, pero no contempla ni la ampliación de camas de hospitalización, ni la mejora de quirófanos, ni una ampliación necesaria de la UCI".Por último, con respecto a las declaraciones de Federico Cabello de Alba sobre la inversión en materia de sanidad que recogen los presupuestos de la Junta de Andalucía –y que alcanzan los 14.246 millones de euros–, María Luisa Rodas ha resaltado que "se destina una cantidad muy importante a conciertos sanitarios y, justamente por eso, se está aumentando esa partida".