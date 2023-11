Cabello de Alba critica la "politización" de algunas de las reivindicaciones en torno al Hospital de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, Federico Cabello de Alba, criticó ayer la "politización" de algunas de las reivindicaciones que se están realizando en torno al Hospital Comarcal de Montilla y que, si el tiempo lo permite, se concretarán el próximo jueves 9 de noviembre en una movilización convocada por la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba y que tuvo que ser aplazada por inclemencias meteorológicas En una comparecencia junto a los concejales Manuel Arrabal López y María del Carmen Polonio Jurado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Montilla recalcó que "lo que los sindicatos profesionales sanitarios están reclamando es la creación de un área propia para la zona de Montilla" y reiteró que le parece una "reivindicación legítima". "De hecho, estamos trabajando con la Junta de Personal en aquello en lo que podamos ser útiles", añadió.Sin embargo, Federico Cabello de Alba quiso aclarar que la creación de un área sanitaria propia "significaría una mejora desde un punto de vista de la gestión administrativa del hospital, pero para nada tiene que ver con los servicios sanitarios que se prestan a los pacientes de Montilla y de la comarca".Por este motivo, el portavoz popular criticó la "politización" de algunas de las reivindicaciones que, a su juicio, "fastidia y perjudica la consecución de lo que se pide y las pretensiones de los sindicatos profesionales de la sanidad" porque "se está llamando a la gente utilizando verdades a medias y falsedades absolutas".Según Federico Cabello de Alba, "se está movilizando a la ciudadanía en defensa de la sanidad pública en Andalucía y en defensa de que el Hospital de Montilla no desaparezca", lo que tildó de "falacia absoluta" en atención a la consignación que recogen los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2024 que, en materia de sanidad, contemplan 14.246 millones de euros de inversión, un 30,5 por ciento del total de las cuentas –que superan los 46.000 millones– y un 7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad."Es la mayor cantidad que ningún Gobierno en Andalucía ha dedicado jamás a la sanidad pública", subrayó el portavoz del PP, quien añadió que la movilización del próximo 9 de noviembre "se podrá convocar en defensa de la creación de un área sanitaria pero no en defensa de una sanidad pública que, para nada y en ningún momento, está en riesgo".En opinión del edil montillano, "no se puede acusar al Gobierno de la Junta de Andalucía de querer cargarse la sanidad pública cuando se han convocado 3.800 plazas, que significan el 113 por ciento de la tasa de reposición, lo que quiere decir que si hay previstas a lo largo del año 2024 cien bajas de profesionales sanitarios, se están convocando 113".De igual modo, Cabello de Alba –que durante su comparecencia también se refirió al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2024 y a la eventual Ley de Amnistía– defendió la apuesta de la Junta Andalucía por el Hospital Comarcal de Montilla, cuyas obras de ampliación comenzaron hace unos días con un presupuesto de más de 4 millones de euros y un plazo de ejecución de un año."Nosotros necesitamos que el Hospital de Montilla crezca más pero estas son las mayores obras de remodelación y la mayor inversión en obras que se ha realizado en toda la historia del centro sanitario de La Retamosa", comentó el portavoz popular en el Ayuntamiento, quien insistió en que el momento para manifestarse en defensa del Hospital de Montilla y en contra de las políticas que está llevando la Junta Andalucía "es muy poco oportuno" porque "las cifras dicen exactamente lo contrario de los motivos que esgrimen quienes desean movilizar a la gente".