Imperio Reina rendirá tributo a Lola Flores en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IMPERIO REINA

. Así se titula el espectáculo que protagonizará este próximo domingo el artista montillano José Manuel Reina Torres, más conocido como Imperio Reina, que ha querido rendir tributo acon ungratuito que se enmarca dentro del programa de actos de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles y que dará comienzo a las 23.00 de la noche en la Plaza de La Merced.Según ha avanzado el propio artista en declaraciones aes "un espectáculo especial, diferente al resto de proyectos que he desarrollado hasta ahora, con músicos en directo que nos ayudarán a repasar el repertorio de este icono de la cultura contemporánea que, más que una cantaora-bailaora, era todo un huracán dentro y fuera de los escenarios".El, concebido por el productor y compositor cordobés Manuel Ruiz–director de la Escuela Yocanto y gran artífice del éxito internacionalque popularizaron en 2002 Las Ketchup–, cuenta con la participación de Juan Antonio Reyes a la guitarra y Cesáreo Morenoa la percusión, junto a una pareja de palmeros.De este modo, y de la mano de Imperio Reina, Montilla se suma a los numerosos actos de homenaje que se están desarrollando por toda España con motivo del primer centenario de Lola Flores, que nació el 21 de enero de 1923 en el barrio jerezano de San Miguel y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las primeras mujeres en la España de la posguerra en hablar libremente de temas considerados tabú, como la violencia machista, las relaciones extramatrimoniales o la prostitución.Con formación en Arte Dramático, José Manuel Reina Torres atesora ya más de ocho años como profesional del espectáculo, un camino que, asegura, "no ha sido fácil" pero que, sin duda, a la vista de los resultados y de los últimos éxitos cosechados, "ha merecido la pena".Y es que, tras el fin de las restricciones sanitarias por el covid-19, Imperio Reina apenas si baja de los escenarios. "Desde que se reactivó la vida tras la pandemia llevo trabajando por toda España, cantando con muchísimos tipos de espectáculos", reconoce el artista que, el pasado mes de junio, protagonizó OrguYO de lo que eres , la campaña que lanzó el grupo Atresmedia –formado por Antena 3, La Sexta, Mega, Onda Cero o Melodía FM, entre otras emisoras– con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+.Junto al presidente de la Fundación 26 de Diciembre y a uno de los integrantes del equipo de rugby inclusivo Madrid Titanes, el spot de Atresmedia, que pretendía "promover la diversidad y conectar a las personas con la realidad que les rodea", contó con la destacada aparición de Imperio Reina, un artista que, a sus 29 años, ha conseguido crear su propia marca dentro del mundo del espectáculo, gracias a sus llamativas caracterizaciones y a sus sentidas interpretaciones, especialmente en copla y en lírica, aunque también sobresale en otros estilos musicales.Aunque su "centro de operaciones" se encuentra en Madrid y Barcelona, Imperio Reina no deja de actuar en escenarios del resto de España. "Aunque en Montilla todavía se tiene esa imagen más folclórica de mí, lo cierto es que en mis espectáculos canto de todo: copla, música pop y rock de los ochenta y de los noventa o, incluso, metal", asegura este artista todoterreno que, en 2021, se convirtió en el primer embajador del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos Tras protagonizar en la Navidad de 2021 el spot con el que Antena 3 quiso "visibilizar la pluralidad y la diversidad de su audiencia, así como el carácter inclusivo de la cadena", José Manuel Reina se encuentra inmerso en este homenaje a Lola Flores, con motivo del centenario de su nacimiento. A su vez, entre los meses de octubre y noviembre, Imperio Reina se enrolará en la gira, que recorrerá toda España, y que compaginará con sus apariciones en diversos programas de televisión.