Llamas defiende el uso de herramientas digitales para generar productos enoturísticos "diferenciadores"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, defendió ayer la importancia de las herramientas digitales, el uso de los datos y la segmentación de mercados para poder generar nuevos productos enoturísticos "más atractivos y diferenciadores".El primer edil se desplazó ayer hasta la localidad extremeña de Almendralejo para participar en el Wine Innovation Summit , unas jornadas que pretenden impulsar la innovación en el sector del vino. Llamas, que intervino también como vicepresidente de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), compartió protagonismo con el joven emprendedor montillano José Luis Baños, impulsor del proyecto de integración Winable y, desde el pasado año, gerente de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez Organizado por la Fundación Europea para la Innovación (INTEC) y por el Ayuntamiento de Almendralejo, elpropició el acercamiento entre empresas de la industria vitivinícola y compañías que ofrecen soluciones y herramientas tecnológicas para mejorar los procesos.El foro, que se ha convertido en un evento señalado en el calendario de las ciudades relacionadas con el enoturismo, contó ayer con la participación de relevantes figuras del mundo empresarial e institucional relacionadas con el vino y sus procesos, quienes compartieron experiencias personales y profesionales.Rafael Llamas, como vicepresidente de Acevin y alcalde de Montilla, intervino en la mesa redonda titulada, en la que también participaron José Luis Baños; Pablo García, director de la Agenda de Extremadura y Juan Carlos Casco, CEO de Emprededorex.El alcalde de Montilla profundizó en la necesidad de “segmentar audiencias en el enoturismo por motivaciones y mercados” y “profundizar en el trabajo, cada vez más exhaustivo, de recopilar datos que muestren y reflejen los intereses de los viajeros como herramienta fundamental para desarrollar cualquier estrategia de márketing en las experiencias enoturísticas”.Por su parte, José Luis Baños puso en valor el papel social de, una iniciativa puesta en marcha hace tres años en la que este emprendedor montillano une su pasión por el enoturismo y su labor como voluntario en Down Jerez Aspanido, un colectivo que fomenta el respeto a las personas con Síndrome de Down y otras capacidades diferentes.La iniciativa, que nace de la unión de dos palabras inglesas –“wine” (vino) y “able” (capaz)–, ofrece la posibilidad de disfrutar de experiencias enoturísticas memorables de la mano de un equipo que, entre su personal, cuentan con la profesionalidad de dos jóvenes con capacidades diferentes, Antonio y Miriam."Estas personas con Síndrome de Down han recibido previamente una formación para prestar un servicio preciso y ejemplar, pues conocen a la perfección el procedimiento de la cata, así como los vinos que se van a servir", detalló el impulsor de, un proyecto que también ofrece visitas privadas a viñedos o actividades tan originales como yoga entre vides o siestas en una bodega, una actividad que tuvo un gran impacto mediático nada más presentarse.Este proyecto, que recibió el premio al Compromiso Social de los Premios de Enoturismo "Rutas del Vino de España" de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) en 2020, también ha permitido la creación dejunto al Lagar La Primilla, un vino inclusivo que puede adquirirse en la página web de Winable , cuyos beneficios se donan a la Fundación Down Jerez Aspanido para la formación e inclusión laboral de jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.