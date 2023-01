VOX denuncia la "falta de inversiones" en el Hospital de Montilla y critica las "promesas incumplidas" del PP

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El coordinador de VOX en Montilla, Francisco García Ponferrada, ha expresado hoy su "preocupación" por la "falta de concreción" y por el "caos derivado de la falta de inversiones" en el Hospital de La Retamosa, que mañana acogerá, a las 12.00 del mediodía, una concentración de protesta para denunciar el "grave peligro de colapso" por el cierre de las salas de Radiología.A juicio del responsable de VOX en la localidad, el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla "continúa la estela de la mala gestión sanitaria de los socialistas", una actitud que contrasta con el "buen hacer" de la plantilla de trabajadores del centro sanitario.García Ponferrada ha recordado que en el mes marzo del año 2021 , el entonces consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "anunciaba a bombo y platillo una inversión que superaba los 4 millones de euros para la creación de 18 consultas externas, la ampliación del Área de Radiología, la dotación de nuevos espacios para descanso del personal sanitario, nuevos laboratorios y nuevos accesos a la zona de Urgencias".Sin embargo, tal y como ha destacado el líder local de VOX, "a día de hoy, nada de lo anunciado se ha llevado a cabo, de manera que nos encontramos ante promesas incumplidas que nos afectan a todos los habitantes de la comarca y, en particular, a los pacientes del Hospital de Montilla".Para Francisco García Ponferrada, el anuncio que realizó el propio centro sanitario de La Retamosa el entonces consejero Jesús Aguirre ha desembocado en "promesas electorales que, una vez pasadas las elecciones, se olvidan, dejando abandonados tanto a los pacientes como a los profesionales".De igual modo, el coordinador de VOX en Montilla se ha referido a la "reiteración de averías" que se vienen registrando desde el pasado mes de mayo en los aparatos de Radiología del Hospital de Montilla, "como consecuencia de una dotación de materiales desfasados, obsoletos y descatalogados ya en la apertura del centro, hace venite años".En ese sentido, Francisco García Ponferrada ha advertido de que "la paralización del servicio repercute negativamente en los pacientes, que se ven obligados a trasladarse a otros hospitales de la comarca para simples pruebas diagnósticas"."Ahora vuelven las elecciones y se pondrán a arreglar deprisa y corriendo lo que no han hecho en estos últimos años", ha añadido García Ponferrada, quien ha confirmado que el grupo de VOX en Montilla se sumará mañana a las reivindicaciones de los trabajadores del hospital y de su Comité de Empresa, ya que "con la salud de las personas no se negocia y se debe cumplir lo prometido".