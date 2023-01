El Comité de Empresa del Hospital de Montilla convoca para este martes una concentración de protesta

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Tan solo tres días después de denunciar el "grave peligro de colapso" por el cierre de las salas de Rayos , el Comité de Empresa del Hospital de Montilla ha decidido convocar para este próximo martes una concentración de protesta que tendrá lugar a las 12.00 del mediodía en la puerta del centro sanitario ubicado en el paraje de La Retamosa.Según detallan los representantes de los trabajadores en un comunicado, el objetivo de esta concentración no es otro que el de "demandar" a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía una "actuación de emergencia que solucione de manera definitiva este gravísimo problema que lleva arrastrando varios años y que se ha acentuado en las últimas semanas".Tal y como ha venido informando, el Comité de Empresa viene denunciando que tras la clausura de una de las salas de Rayos el pasado mes de septiembre, "tras advertirse en una revisión que se sobreexponía a los pacientes a los efectos de los Rayos X", desde la pasada semana se ha clausurado la única sala que quedaba activa "por otra avería que comprometía la integridad de los pacientes" y hacía "inviable" la realización de pruebas diagnósticas."La reiteración de averías en los aparatos de Radiología del Hospital de Montilla es la consecuencia de la dotación de aparataje obsoleto y descatalogado ya en la apertura del centro hace casi veinte años", ha reiterado hoy el Comité de Empresa a través de un comunicado.De igual modo, los representantes de los trabajadores sostienen que "la paralización del servicio, con el consecuente padecimiento para pacientes y trabajadores, se ha producido en distintas ocasiones, pero desde hace unas semanas, con la caída a trozos literal de distintos elementos de ambas máquinas, la situación ha llegado a un punto totalmente inaceptable, en el que los pacientes que acuden al servicio de urgencias y a las distintas consultas externas tienen que ser derivados a centros de Aguilar de la Frontera, Montilla o Puente Genil".Por este motivo, el Comité de Empresa demanda una solución "urgente y definitiva, sin nuevos remiendos" y han pedido a la Junta de Andalucía la "consideración igualitaria, sin discriminación, de los ciudadanos de la comarca frente a los de otras áreas sanitarias que no han tenido problemas en la renovación de los elementos de sus centros·.De igual modo, los representantes de los trabajadores reclaman "la protección de pacientes y trabajadores", dado que, a juicio del personal del Hospital, la utilización de equipos portátiles resulta "inaceptable e intolerable", por el "riesgo que puede conllevar tanto para profesionales como para personas usuarias del centro", puesto que, según el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO), "no tiene las mismas medidas de seguridad en protección radiológica que los equipos ubicados en las salas de Radiología convencionales".Por otra parte, este pasado martes, la Junta de Andalucía hizo pública su intención de licitar, a finales de este mes, una sala de Radiología convencional para el Hospital de Montilla por importe de 210.000 euros. Así lo anunció ayer la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, que salió así al paso de las denuncias planteadas en los últimos días por el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (Tecnos) y, este lunes, por el propio Comité de Empresa del centro