Rafael Llamas: "Montilla y la Campiña Sur no merecen a una delegada de Salud que miente a la ciudadanía"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

"Montilla y la Campiña Sur no se merecen a una delegada de Salud que miente a la ciudadanía". Así de rotundo se ha expresado esta mañana el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, en respuesta al anuncio de licitación de una nueva sala de Radiología convencional para el Hospital de Montilla por importe de 210.000 euros que avanzó este martes la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, tras las denuncias planteadas en los últimos días por el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (Tecnos) y, este lunes, por el propio Comité de Empresa del centro El primer edil montillano, que se ha desplazado hasta las puertas del centro hospitalario de La Retamosa junto al teniente de alcalde de Urbanismo, Participación Ciudadana, Consumo y Recursos Humanos, Valeriano Rosales, ha anunciado la decisión del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montilla de presentar una moción en el próximo pleno de la Corporación municipal –a la que se habrían sumado también Izquierda Unida y los concejales no adscritos– para "exigir responsabilidades" a la titular de Salud y que "este problema se ataje lo antes posible"."La ciudadanía de Montilla y de toda la comarca tiene derecho a conocer cómo se está desmantelando nuestro hospital, como consecuencia de los reiterados incumplimientos de esas promesas y de esas actuaciones anunciadas que no llegan", ha apuntado Rafael Llamas.Según el regidor socialista, el anuncio de la "inminente licitación" de una sala de Radiología convencional para el Hospital de Montilla por importe de 210.000 euros es, en realidad, "un corta y pega" de una nota de prensa que ya lanzó la propia delegada de Salud el 27 de mayo del pasado año "A día de hoy, casi nueve meses después de aquel anuncio, no tenemos conocimiento de ninguna publicación en el Boletín Oficial de de la Junta de Andalucía (BOJA) en la que se aluda a esa licitación que era tan trascendental y tan importante no solamente para los pacientes sino, también, para los profesionales del Hospital de Montilla", ha recalcado el alcalde.En ese sentido, el primer edil montillano ha achacado la situación por la que atraviesa el centro sanitario de La Retamosa a la "incompetencia de quien está gestionando la problemática", en clara alusión a María Jesús Botella que, este martes, aseguró que para la Junta de Andalucía, "es una prioridad restablecer el Servicio de Radiología en el Hospital de Montilla con todas las garantías y prestar el mejor servicio público sanitario a todos los pacientes que pertenecen a este centro sanitario del sur de la provincia”.La propia delegada confirmó este martes que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha elaborado un "plan de contingencia" para dar respuesta a la demanda y que, según María Jesús Botella, incluye varias medidas, como la utilización de un equipo portátil para la realización de radiografías o la derivación de pacientes al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en caso necesario."La situación es totalmente inaceptable", subrayó Rafael Llamas, quien censuró que la "estrategia" de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía sea "pegar la patada para adelante con promesas que, luego, el propio tiempo se encarga de poner en evidencia".En opinión del alcalde de Montilla, desde que la gestión del centro sanitario de La Retamosa fue asumida por el SAS en detrimento de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (SAG), "el hospital presenta graves problemas de funcionamiento, tal y como se manifiesta con este problema en un servicio tan fundamental como es el de la sala de Radiodiagnóstico".Por último, Rafael Llamas ha hecho hincapié en que la importancia del Hospital de Montilla no solamente atañe al ámbito sanitario sino que, además, el centro también juega "un papel muy importante" en la "generación de desarrollo económico y de fijación de población al territorio".En ese sentido, el primer edil de Montilla ha exigido que la licitación anunciada este martes por María Jesús Botella se haga por el procedimiento de emergencia "para evitar que durante esos cuatro meses que duraría la tramitación la ciudadanía de Montilla tenga que desplazarse hasta Puente Genil para poder hacerse una radiografía".