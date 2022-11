Francisco Acosta y Arcángel Bedmar González analizan la represión franquista en Montilla a partir del año 1936

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

REPORTAJE GRÁFICO: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El salón de actos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" acogió anoche una nueva actividad de las Jornadas de Memoria Democrática que promueve el Ayuntamiento de Montilla desde el pasado mes de julio y que permitieron abordar las repercusiones y las consecuencias de la Guerra Civil y de la represión franquista en la localidad de la mano de dos reputados especialistas: Francisco Acosta y Arcángel Bedmar Durante la inauguración, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, vinculó la celebración de las jornadas con la reciente aprobación de la Ley de Memoria Democrática y defendió que “quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde a va”, por lo que reivindicó la necesidad de “asumir con total naturalidad la historia vivida como ya lo han hecho otros países que han sufrido la represión y las dictaduras”.El historiador jiennense Arcángel Bedmar explicó que a lo largo de su labor de investigación durante las últimas dos décadas ha comprobado que “hay mucho que investigar en el Archivo Territorial Militar segundo de Sevilla, donde hay mucha información sobre Montilla que no ha salido a la luz”, por lo que abogó por “seguir reivindicando la memoria de muchas personas desparecidas físicamente o de la historia”.En su ponencia, Arcángel Bedmar González, autor del libro, se centró en la represión física que sufrieron las personas en Montilla, tanto en la guerra como en la posguerra, en campos de concentración españoles y nazis. Una realidad “similar a la que se vivió en otros pueblos de la provincia de Córdoba, donde triunfó el golpe militar desde el primer día”.Por su parte, Francisco Acosta defendió la necesidad de celebrar estas jornadas de manera periódica, ya que “al movimiento memorialista le pueden servir para divulgar este pasado traumático en un escenario en el que este tema se ha abordado excesivamente tarde, aunque nunca lo es para intentar dignificar a las miles de víctimas de este proceso represivo”. Durante su ponencia, el especialista ofreció algunas claves sobre la represión a través de la historia del franquismo.Las Jornadas de Memoria Democrática, que han contado con el patrocinio de la Diputación de Córdoba a través de su Delegación de Memoria Democrática, así como con el apoyo de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y de la Editorial Utopía, permitieron anoche conocer aspectos sobre la posguerra en Montilla, especialmente de los primeros años del régimen franquista tras el levantamiento militar de 1936.