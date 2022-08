Las empresas de transporte y de mensajería comparten las quejas por los cortes simultáneos de varias calles

PP e IU reclaman al equipo de gobierno "más previsión"

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Las principales empresas de transporte y de mensajería que operan en Montilla comparten las numerosas quejas vecinales que se vienen sucediendo en los últimos días como consecuencia de los cortes simultáneos de calles en el casco urbano que obligan a los conductores a replantear sus itinerarios.A juicio de los responsables de estas compañías, la "falta de previsión" del Ayuntamiento obliga a las empresas de mensajería a retrasar sus tiempos de entrega e, incluso, a realizar algunos de sus servicios a pie, ante la imposibilidad de acceder a algunas viviendas y negocios ubicados en la zona centro de la ciudad.En declaraciones a, las empresas del sector han llegado a tildar de "muy agresivas e incomprensibles" algunas de las limitaciones a la circulación que ha aplicado el Consistorio montillano en los últimos días y que, según los testimonios recogidos por este periódico, "obligan a alargar recorridos, lo que supone un mayor gasto de gasolina, una mayor contaminación y una demora en muchas entregas".Domingo Ballesteros, gerente de Alianza Express, Tipsa y Envialia en Montilla, reconoce que el cierre de calles de manera simultánea dificulta "considerablemente" el trabajo diario de sus repartidores, por lo que reclama al Ayuntamiento de Montilla una mayor previsión a la hora de aprobar estos cambios."La propia fisonomía de Montilla ya genera muchos problemas de tráfico, porque todo se concentra en una arteria principal, pero el corte de muchas calles adyacentes nos obliga a callejear muchísimo, lo que implica más tiempo y más gasto de combustible, indudablemente", asegura el responsable de Envialia, quien lamenta que "no se realice una programación previa" a la hora de ejecutar las obras o actuaciones que llevan aparejado un corte de la circulación en la vía pública.Una situación que, como reconocen los empresarios y trabajadores del sector del transporte y de la mensajería, genera menos inconvenientes entre los repartidores de la localidad o entre los que conocen mejor el callejero. "La experiencia les permite crear trayectos alternativos pese a la falta de información que hay", aclaran.No obstante, desde MRW Montilla reconocen que "no son aisladas" las ocasiones en las que su plantilla debe realizar entregas a pie ante la imposibilidad de acceder en coche o furgoneta a determinadas calles. "Afortunadamente, contamos con personas de Montilla que saben sortear estas dificultades y, en muchas ocasiones, optan por aparcar en la zona más cercana posible y acudir a pie para evitar realizar recorridos que suponen, en realidad, mucho más tiempo al tener que callejear mucho", explica el responsable de la Delegación en Montilla, Manuel Pérez.Y es que,, trayectos que normalmente se completan en poco menos de diez minutos, se han convertido en los últimos días en complejos laberintos de más de veinte minutos que obligan a los conductores a desviarse constantemente de su recorrido habitual ante los cortes imprevistos de tráfico.Calles como Palomar, Fuentes, Enfermería, Capitán Alonso de Vargas, Santa Brígida o Melgar son algunas de las vías afectadas por los imprevistos cortes de circulación y que, como indica Valentín Lozano, de la empresa DHL, generan "muchos problemas", especialmente, entre aquellos profesionales que circulan con vehículos de grandes dimensiones."En mi caso he dejado de realizar entregas en el centro, pero aún así, los constantes cambios de direcciones que provocan estos cortes se perciben en todo el municipio", explica Valentín Lozano a, toda vez que lamenta que el Ayuntamiento de Montilla no anuncie estas restricciones "con la suficiente antelación", lo que obliga en muchos casos a desviar el tráfico hacia calles estrechas, sin acerado y con un trazado que dificulta maniobrar con vehículos más voluminosos.Los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y Partido Popular (PP) han reclamado hoy al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla la puesta en marcha de medidas que ayuden a paliar la "caótica situación" que viene generando en las últimas semanas el cierre al tráfico de varias calles del casco histórico de manera simultánea.Aunque los portavoces de los dos principales grupos de la oposición reconocen que los cortes de determinadas calles en momentos puntuales son "necesarios" para el desarrollo de diferentes actuaciones en la vía pública o en viviendas particulares, coinciden en reclamar al equipo de gobierno el diseño de "recorridos alternativos" que propicien una "mayor fluidez" del tráfico rodado."No se puede evitar que se corten calles, pero es cierto que se debe indicar qué calles están cortadas con mucha más antelación, para que los conductores no se vean obligados a dar marcha atrás en el último momento", comentó el portavoz del PP, Javier Alférez.Precisamente, la "falta de información" sobre recorridos alternativos es, para el portavoz de IU, Francisco Lucena, uno de los motivos que despierta más críticas entre la ciudadanía pues, "en muchas ocasiones, en las rutas alternativas también se encuentran calles cortadas y los conductores se ven obligados a rodear toda Montilla"."Si ya para los propios montillanos supone un verdadero quebradero de cabeza llegar a un destino porque nos vemos obligados a callejear y a cambiar de ruta constantemente, el problema se multiplica cuando hablamos de repartidores, de profesionales del transporte o de personas que nos visitan", subraya el portavoz del Grupo Municipal de IU.De hecho, tanto PP como IU reclamaron en la última comisión de trabajo celebrada en el Ayuntamiento de Montilla que "se articulen las medidas necesarias" que permitan minimizar las molestias ante el corte de determinadas calles y, al mismo tiempo, que "se favorezca una circulación más fluida en la ciudad, especialmente en la zona centro, donde cualquier calle cortada genera un gran problema, dado que la principal arteria de la zona, la calle Corredera, es peatonal y tampoco se puede circular en coche por ella".