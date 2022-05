El alcalde reivindica la inversión municipal de 200.000 euros en la remodelación de las pistas multideportivas

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha querido salir al paso de las, Adolfo Molina, y por la presidenta del partido a nivel local, Auxiliadora Moreno, sobre el papel de la Junta de Andalucía en el desarrollo del proyecto de remodelación de las pistas multideportivas del complejo municipal, una actuación que contará con una inversión de más de 338.000 euros, financiada en parte con una ayuda de 134.000 euros por parte de la Administración andaluza "gracias a una convocatoria de ayudas de concurrencia competitiva"."Que el PP, en plena campaña electoral, venda este proyecto como un éxito de la Junta de Andalucía nos obliga a salir al paso porque no se puede decir que es gracias a la Junta", subrayó el alcalde de Montilla, quien aclaró que los fondos, realmente, proceden de una subvención a la que el Consistorio ha accedido "en concurrencia competitiva" con el resto de ayuntamientos de Andalucía. "Lo cierto es que hemos conseguido esta subvención gracias al trabajo de nuestro Servicio Municipal de Deportes y del Área de Obras Públicas del Ayuntamiento", recalcó el primer edil.En este sentido, Llamas ha recordado que, si bien la financiación del proyecto se realizaría al 50 por ciento por parte de ambas Administraciones, una modificación del proyecto inicial y el incremento del presupuesto como consecuencia de un mayor coste de las materias primas supondrá que, finalmente, el Ayuntamiento haga frente a más de 200.000 euros."Ese exceso de 69.000 euros será financiado por el Ayuntamiento a través de recursos propios y fondos europeos, por lo que no es serio ni pertinente que se venda esta actuación como si fuera de la Junta de Andalucía, ya que no es cierto", insistió el primer edil, al tiempo que indicó que el proyecto cuenta actualmente con un informe negativo de la Junta por "cuestiones técnicas subsanables", de modo que al no adaptarse a la solicitud inicial, el proyecto deberá reformularse.Asimismo, respecto al futuro pabellón cubierto del CEIP San José, al que también hizo referencia la presidenta del PP en Montilla, Rafael Llamas aclaró que se trata de una actuación "de la que no existe, de momento, ni plazo ni proyecto" y que "únicamente existe ese compromiso e intención para materializarse".Frente a ello, Llamas criticó que los representantes del PP no hayan querido manifestarse sobre la(AVRA) de no continuar con la ejecución de la segunda fase de la Ronda Norte, sobre laa reunirse con los alcaldes de la comarca o la "sensible situación" del. "El balance de este mandato de la Junta de Andalucía es que ha dado la espalda totalmente a Montilla", concluyó Llamas.