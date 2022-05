CSIF reclama la dotación "inmediata" de dos nuevos equipos de Rayos X al Hospital Comarcal de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha tildado de “tercermundista” la situación actual del Servicio de Radiología del Hospital Comarcal de Montilla, tras la avería de los dos equipos de Rayos X con los que cuenta el centro sanitario ubicado en el paraje de La Retamosa.Según ha denunciado el sindicato, "el primero de estos dispositivos se estropeó el 8 de marzo, mientras que el otro dejó de funcionar el pasado 1 de mayo, realizándose las exploraciones radiológicas desde entonces con aparatos portátiles".La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, ha asegurado que los delegados de la central sindical en el Hospital y los trabajadores del Servicio de Radiología "llevan tiempo denunciando la obsolescencia y la alta probabilidad de rotura de estos equipos"."La forma de trabajar ahora en este servicio es patética, puesto que hay ocasiones en las que es necesario radiar dos o tres veces al usuario para hacer una placa y no se consigue un resultado adecuado, con el consiguiente perjuicio para el paciente, que tiene que acudir a su centro de salud o a Urgencias, lo que origina el incremento de la demanda y situaciones de colapso”, destacó la representante sindical.El sindicato advierte de que esta situación problemática provoca que “los técnicos estén acumulando muchas más dosis de radiación de las necesarias al tener que usar un pulsador de cable para realizar el disparo que no les permite salir de la sala de exploración”. Asimismo, sostienen que “los radiólogos se la juegan porque muchas de las exploraciones radiológicas no tienen una calidad suficiente para realizar un diagnóstico certero”.Por todo ello, desde CSIF Sanidad Córdoba exigen a la Dirección del Área Sanitaria Sur de Córdoba una "solución inmediata" que, a su juicio, "debe pasar ineludiblemente por la instalación de nuevos equipos en las dos salas, con el fin de que la ciudadanía pueda recibir una atención sanitaria con unos adecuados estándares de calidad y para que los profesionales del Servicio de Radiología del Hospital de Montilla puedan desarrollar su labor con unas mínimas condiciones técnicas y de salud laboral".