Aparatoso accidente en Santo Domingo

Un aparatoso accidente de tráfico registrado poco antes de las 19.00 de esta tarde ha sobresaltado a algunos vecinos de la calle San Francisco de Borja, una vía que discurre paralela a la avenida Pío XII y que desemboca en la carretera autonómica A-307, en dirección a Espejo.Por causas que no han trascendido, un vehículo tipoocupado por una sola persona se ha terminado empotrando en el murete que delimita el trazado de la carretera autonómica A-307 con una pequeña zona verde situada en la confluencia de las calles San Francisco de Borja y Batalla de Garellano, en la popular Barriada de Santo Domingo.Según varios testigos presenciales, la persona que iba al volante del vehículo siniestrado no ha sufrido daños. A su vez, en el momento del percance no había ningún vecino en las inmediaciones de este pequeño jardín, que suele ser muy frecuentado por personas mayores. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un camión grúa para poder extraer el turismo del lugar en el que había quedado incrustado.