La Junta rechaza continuar con la segunda fase de la Ronda Norte "por no ser económicamente rentable"

ávit gracias a los fondos que llegan desde el Gobierno de España, y una obra que no llega a los cinco millones de euros y es tan trascendental, no se ejecuta", criticó el alcalde de Montilla, quien aseguró que el "Ayuntamiento no se va a quedar parado" ante una decisión de AVRA que, según el primer edil, demuestra que actúa "de manera discrecional en la provincia de Córdoba, ya que son los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular, se están atendiendo las demandas".

La continuación de la Ronda Norte no es viable "ni económica, ni socialmente". Este es el mensaje que los técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) han trasladado al Ayuntamiento de Montilla sobre sus intenciones de futuro acerca de un proyecto "prioritario" para el desarrollo urbanístico, económico y social del municipio.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, lamentó en la tarde de ayer la decisión de AVRA sobre la segunda fase de la Ronda Norte, trasladada hace tres semanas, y anunció que desde el Consistorio se ha solicitado a la Junta de Andalucía que reconsidere esta decisión. En este sentido, el primer edil subrayó que "no es un proyecto medible desde la rentabilidad económica". "Está en juego ese modelo de ciudad y los criterios de movilidad y de sostenibilidad que se nos está reclamando desde Europa", aseveró.En este sentido, Llamas explicó que desde el Consistorio se ha trasladado tanto a la delegada provincial de Fomento en Córdoba, Cristina Casanueva, como al delegado de Gobierno, Antonio Repullo, el papel "prioritario" por lo que supone para la mejora de la movilidad de la zona, "pero también por los compromisos que existen con los propietarios de los terrenos que están afectados y que les ha supuesto una merma económica en estos años"."La Junta de Andalucía no puede sacar pecho de la gestión económica con super