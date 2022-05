CCOO denuncia la situación de "inoperatividad" de las salas de Radiología del Hospital Comarcal de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, a través de su delegada de la Sección Sindical de CCOO del Hospital Comarcal de Montilla, Felipa González, ha denunciado la "grave situación" que están padeciendo en el servicio de Radiología de dicho centro, al tener averiados el aparataje de las salas de radiología convencional y el aparato de telemetrías, disponiendo solo de un portátil para hacer las radiografías.El pasado 8 de marzo, CCOO dirigió un escrito al Comité de Seguridad y Salud denunciando la situación de "inseguridad y parálisis" del servicio que están provocando las continuas averías del aparataje de radiología, solicitándose que se procediese a realizar la correspondiente evaluación y actuaciones pertinentes para evitar la situación de riesgo de accidentes que pueden sufrir los profesionales adscritos a este servicio.Concretamente, González denunció que la sala 3 de radiología convencional está clausurada por fallo en el disparo del aparataje, al tener los colimadores del tubo rotos, y dejando, además, inoperativo el bucky de telemetrías,"lo que deriva en un aumento de listas de espera al no poder citarse a personas que requieren de estas pruebas diagnósticas". "Al cerrar esta sala, se derivan a los pacientes covid-19 a la zona de Urgencias para realizar las placas con el portátil de radiología, lo que puede conllevar un aumento de la radiación a profesionales y pacientes", indicó.Por su parte, según apuntó la delegada sindical, la sala 4 de radiología convencional también se encuentra paralizada debido al fallo en el mecanismo para mover el tubo, que está descentrado con la mesa, y el bucky pared no corresponde con el centrado de la placa, entre otras averías.Para el Secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, “es incuestionable que un centro hospitalario de este nivel y con un servicio de Urgencias debe contar con un servicio de radiología convencional que permita un tiempo de respuesta acorde con las necesidades diagnósticas que cada caso requiera a criterio del personal facultativo y que, además, permita una atención sanitaria garantista”.Puntualmente, la solución que está dando el centro sanitario es derivar a los pacientes desde las consultas para se les realice las radiografías por urgencias, con el consiguiente gasto extra de triaje y, además, desde hace más de mes y medio, también se derivan otras radiografías de consultas externas al Hospital de Puente Genil.Damas tacha de “inoperantes” este tipo de soluciones que, en su opinión, “son más propias de una gestión chapucera, puesto que el problema viene arrastrándose desde hace varios meses y no han puesto solución, a pesar de haberse denunciado por CCOO ante el Comité de Seguridad y Salud, por lo que la Dirección del centro debería haber actuado ya para solucionar el problema”.Asimismo, el responsable sindical reclama que se proceda a la reparación o sustitución de los equipos de radiología necesarios que, además, deben estar acorde a la cartera de servicios de este área hospitalaria para dar una respuesta óptima y garantista a la demanda asistencial, y a su vez, garantizar la ausencia de cualquier riesgo para las personas usuarias y profesionales de este servicio.