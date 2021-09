El PP traslada a su Comité de Garantías el expediente sancionador contra sus cuatro concejales "díscolos"

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular (PP) será el encargado de resolver el expediente disciplinario contra los cuatro concejales del Ayuntamiento de Montilla que han desafiado a la dirección local del partido. Así lo decidió ayer la Junta Directiva Provincial de la formación, durante la cual se acordó "dar traslado de la situación" al órgano presidido por Alfonso Fernández Mañueco, que se encarga de garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, así como de instruir y resolver los procedimientos disciplinarios que se lleven a cabo.Según han explicado afuentes del partido, el inicio del procedimiento disciplinario contra Francisco Delgado, Ana Belén Feria, Cristina Alguacil y Celia Sánchez supondrá, igualmente, la puesta en marcha de medidas cautelares para estos cuatro concejales que, en su caso, podrían acarrear la suspensión de militancia en el partido."El deseo del PP, tanto a nivel local, como provincial y regional, es que el proceso se resuelva en el menor tiempo posible", aseguró la presidenta del PP de Montilla, Auxiliadora Moreno, quien no obstante reconoció desconocer el plazo previsto para resolver este tipo de procedimiento."Nos encontramos en una situación inusual para el PP de Córdoba, ya que no nos habíamos enfrentado a algo similar en las dos últimas décadas, por ello no es posible hablar de un tiempo concreto, aunque se ha solicitado que se solvente con la máxima brevedad posible", añadió Auxiliadora Moreno, que ayer asistió en Córdoba a la reunión de la Junta Directiva Provincial junto a José Repiso y a Francisco Javier Alférez.Según se explicó durante la reunión celebrada ayer –y que estuvo presidida por el secretario general del PP andaluz, Toni Martín–, una vez que se inicie la tramitación del expediente por parte del Comité de Derechos y Garantías, el PP de Montilla dará traslado al propio Ayuntamiento de la situación en la que se encuentran estos cuatro concejales, dado que "estas personas dejarán de representar al Partido Popular".La solicitud del expediente sancionador para los cuatro ediles se hizo efectiva hace una semana, tras conocerse la solicitud de cambio de portavoz en el Grupo Municipal, una labor que venía desarrollando hasta ayer Francisco Javier Alférez y que, finalmente, fue reemplazado por Francisco Delgado,Según las mismas fuentes, esta solicitud se tramitó "de manera unilateral" y sin consensuarlo con la dirección local, lo que llevó a los máximos responsables del PP de Montilla a reclamar a la Ejecutiva provincial la apertura de un expediente sancionador.El rifirrafe entre la mayor parte de los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento y la dirección local del partido llegó a cobrarse, incluso, la renuncia como edil de Celia Sánchez Millán, que había tomado posesión de su acta de concejal el pasado 5 de mayo, tras la salida de Inmaculada Luque.En efecto, la edil popular presentó a las 19.52 de la tarde del pasado viernes un escrito en el Registro Municipal del Ayuntamiento en el que aseguraba que "por dedicación profesional a su trabajo", se veía "obligada a renunciar al cargo de concejal del Grupo Municipal Popular". Sin embargo, una hora y cinco minutos más tarde, a las 20.57 del mismo viernes, Celia Sánchez Millán registraba un nuevo escrito a través de la sede electrónica del Consistorio en el que solicitaba, lacónicamente, "dejar sin efecto" el escrito anterior.