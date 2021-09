Celia Sánchez desmiente a la dirección local del PP de Montilla y niega haber renunciado a su acta de concejal

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Nueva vuelta de tuerca en la guerra interna que vive el Partido Popular (PP) de Montilla. Celia Sánchez Millán, queel pasado 5 de mayo tras la, niega haber presentado su renuncia como edil del Ayuntamiento de Montilla, tal y como había asegurado esta misma mañana la presidenta local de la formación, Auxiliadora Moreno Rueda."A día de hoy no he renunciado", ha aseverado la joven abogada que, según fuentes consultadas por este periódico, habría suscrito con su firma –junto a los ediles Cristina Alguacil, Francisco Delgado y Ana Belén Feria– la solicitud de cambio de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, una decisión que llevó a la dirección del partido a solicitar ayer a la Ejecutiva provincial lacontra los cuatro concejales firmantes –todos menos Francisco Javier Alférez Zafra–.Según ha podido saber este periódico, la renuncia de Celia Sánchez Millán como concejala del Grupo Municipal Popular se llegó a comunicar, de manera efectiva, en el Registro Oficial del Ayuntamiento de Montilla, aunque la propia interesada decidió revocar luego esa misma solicitud apenas "quince minutos más tarde", tras tener conocimiento de la solicitud de apertura de un expediente disciplinario por parte de la dirección local del partido.Asimismo, en un comunicado distribuido ayer tarde por el Partido Popular de Córdoba, se recogía expresamente que "según la Ejecutiva local del PP, uno de los concejales firmantes ha comunicado a la dirección de la Junta Local del PP de Montilla 'su renuncia al acta' de edil"."Lo que quiere el Partido Popular de Montilla es comenzar a trabajar en la defensa de los intereses de los ciudadanos, aportando proyectos que permitan avanzar en el desarrollo económico de la ciudad, y no malgastar esfuerzo en una situación que no lleva a nada", ha asegurado Auxiliadora Moreno, en declaraciones aLa presidenta del PP de Montilla aseguró que la Junta Local "está a la espera" de que la dirección provincial del partido "determine las directrices" que se van a seguir, algo que no ocurrirá, probablemente, antes del próximo jueves, cuando tendrá lugar una reunión de la Ejecutiva provincial que preside el egabrense Adolfo Molina."Hemos iniciado el proceso para la apertura de un expediente sancionador porque esa petición de cambio en la portavocía del Grupo Municipal responde a la decisión unilateral de un solo concejal, que luego ha sido apoyado por el resto, a espaldas de la Junta Local", explicó Auxiliadora Moreno, quien añadió que "ahora queda esperar a que el partido determine qué hacer".