Buzón del Lector | Carta abierta al alcalde de Montilla

Montilla Digital se hace eco en su Buzón del Lector de una carta remitida por los sindicatos mayoritarios de la Policía Local de Montilla en respuesta a las declaraciones del alcalde, Rafael Llamas, sobre la próxima convocatoria de la Mesa de Negociación. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.





Tras las declaraciones que ha realizado para el canal local de televisión, y el comunicado emitido por usted en prensa, no nos queda otra que contestarle por este medio, a la vista de que su falta de respeto hacia sus policías está empezando a bordear lo indecoroso.





Es evidente que usted piensa que los representantes de los policías somos tontos, o nos hemos caído de un guindo, porque de otra forma no se entiende lo que dice. Nos remite a una Mesa de Negociación que lleva más de dos años parada, aunque ahora, curiosamente, vuelve a activarse –casualidades de la vida, mire usted–, donde hay esperando una propuesta que hicimos los sindicatos, un trabajo arduo al que le prestó nula atención.



Nos demuestra usted de esta forma que en su Ayuntamiento hay trabajadores de primera y de segunda. Si eres el secretario, la interventora o un jefe de negociado, por ejemplo, solo se necesita de su firma para mejorar las condiciones laborales. Por el contrario, si eres policía, administrativo o jardinero, tus condiciones tienen que verse en una Mesa de Negociación que nunca ha avanzado. Eso sí, una vez obtienen la mayoría absoluta, lo primero que hacen ustedes es subirse el sueldo.



En lo concerniente al concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco García Zamora, persona que es muy apreciada por una gran parte de la plantilla, lo ha dejado usted “con el culo al aire”. Negoció durante siete meses unas condiciones que favorecían a todas las partes, donde nuestras pretensiones se vieron disminuidas en un 70 por ciento, pero que entendíamos que dada la situación eran justas; y cuando llega la hora de concretar todo, usted lo deslegitima y lo pone a los pies de los caballos.



El problema del delegado de Seguridad Ciudadana es que usted es su jefe, no es otro, aunque ahora lo defienda ante la opinión pública. Es público que en el año 2018 se firmó un acuerdo para establecer los cuadrantes de servicios de los policías, algo que solo tardamos 15 años en conseguir, y fue debido a la situación política que se vivía en ese mandato: no se iba a enfrentar a los que, por entonces, eran sus socios de gobierno. Por ello, no se concretó lo que ahora se reivindica: termine usted de una vez por todas el trabajo, y hágalo bien.





Por último, y así nos dejamos algo para cuando nos veamos, haga el favor de no mezclar las churras con las merinas. "Una buena parte de los ciudadanos de Montilla lo están pasando mal". ¿Nos lo dice o nos lo cuenta? Pero seguro que no es por culpa de las reivindicaciones de sus policías, sino por la diligencia de una clase política que, en plena pandemia, sube los impuestos y que el año pasado se subió el sueldo.









COMISIONES OBRERAS UNIÓN SINDICAL DE LA POLICÍA LOCAL DE MONTILLA

Sin más, solo le pedimos que reflexione sobre los últimos acontecimientos y tienda la mano al diálogo, estando en la certeza de que juntos llegaremos a reconducir nuestra relación, solucionando buena parte de los problemas, aunque tengamos que dejar asuntos para debatir en esa Mesa General de Negociación de calendario interminable. En cualquier caso, el compromiso de la plantilla para con los ciudadanos de Montilla es incuestionable, y seguiremos ejerciendo nuestra labor de forma profesional, como ha ocurrido hasta ahora.