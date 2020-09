El montillano José Luis Baños opta a uno de los quintos Premios de Enoturismo de las Rutas del Vino de España

Quiniela de ganadores

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

El emprendedor montillano José Luis Baños, responsable de visitas y eventos en Bodega Viña La Constancia de Jerez de la Frontera, puede presumir de ser el impulsor de una de las iniciativas seleccionadas como finalistas a los V Premios de Enoturismo de las Rutas del Vino de España, unos galardones dirigidos a reconocer los proyectos más valorados por el público relacionados con la viticultura.El proyecto, recientemente galardonado por la Universidad de Cádiz en sus Premios a la Implicación Social, se ha convertido en uno de los proyectos seleccionados entre las más de 70 candidaturas de toda España como uno de las iniciativas más interesantes dentro de las Rutas del Vino de España y, concretamente, dentro de la categoría al compromiso con la sociedad y el medio ambiente.El proyecto–que nace de la unión de dos palabras inglesas: “wine” (vino) y “able” (capaz)– tiene como objetivo general acercar el mundo del vino de Jerez a clientes particulares y corporativos a través de experiencias enoturísticas memorables.Para ello, el joven montillano une su amor por el vino con su labor como voluntario en Down Jerez Aspanido, un colectivo que fomenta el respeto a las personas con Síndrome de Down y otras capacidades diferentes. Así, entre el elenco de personas que trabajan en Winable se encuentran dos personas con capacidades diferentes, Antonio y Miriam, que disfrutan de la oportunidad laboral que les ha brindado José Luis Baños, formando parte de una experiencia que vincula el vino con las emociones."Todas las catas delas dirige un sumiller, acompañado de personas con Síndrome de Down que han recibido previamente una formación para prestar un servicio preciso y ejemplar, pues conocen a la perfección el procedimiento de la cata, así como los vinos que se van a servir", detalló el impulsor de Winable, un proyecto que también ofrece visitas privadas a viñedos o actividades tan originales como yoga entre vides o siestas en una bodega, una actividad que tuvo un gran impacto mediático nada más presentarse.La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), a la que pertenece Montilla-Moriles, organiza la V Edición de los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España. Tras recibir más de 70 candidaturas de distintas iniciativas, ACEVIN quiere conocer la opinión de sus visitantes a través de un concurso–quiniela que estará activo en su web y en su página de Facebook.Los seguidores de Rutas del Vino de España en las redes sociales podrán realizar su predicción sobre los ganadores en esta edición de los premios. Las valoraciones del público son muy importantes para ACEVIN y por eso se les involucra en estos premios, siendo considerada esta opinión por el jurado de expertos que cada año falla los premios. Se trata por tanto de una información importante, aunque en ningún caso es vinculante.ACEVIN ha publicado las diferentes candidaturas presentadas en plazo, para que los seguidores de Rutas del Vino de España puedan apostar por sus candidatos favoritos en las distintas categorías de premios hasta el próximo 30 de septiembre, de forma que los participantes con más aciertos en su “quiniela de ganadores” con respecto a las candidaturas premiadas por el jurado profesional podrán optar a un premio de una escapada a una de nuestras Rutas del Vino.El premio que podrá disfrutar el ganador del sorteo es un Enopack valorado en 200 euros, en el que poder disfrutar de los mejores alojamientos y restaurantes, visitas a bodegas y circuitos spa en una de nuestras rutas repartidas por todo el país.