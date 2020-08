Los casos positivos por covid-19 se estancan en Montilla y se mantienen en 38 desde el final del confinamiento

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El último informe sobre la incidencia del covid-19 que elabora el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía, ha deparado buenas noticias para Montilla. Y es que, por vez primera, el municipio de la Campiña Sur no registra ningún nuevo positivo por coronavirus en 24 horas, por lo que el número total de vecinos infectados desde el final del confinamiento se mantiene en 38,En ese sentido, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía detalla hoy que el coronavirus ha afectado a un total de 123 vecinos desde que comenzó la crisis sanitaria, con 74 pacientes recuperados y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.En declaraciones a, el alcalde, Rafael Llamas, ha valorado el "extraordinario esfuerzo" que están desarrollando los profesionales del Centro de Salud, que están practicando "centenares de pruebas PCR" para "poder conocer con detalle el alcance de la pandemia en nuestra ciudad".Con todo, Rafael Llamas ha insistido en que "el hecho de que no se hayan registrado nuevos positivos en las últimas 24 horas no debe llevarnos a bajar la guardia", por lo que ha pedido a los vecinos de la localidad que "sigan contemplando escrupulosamente todos los medios de prevención, como uso de mascarillas, distanciamiento social e higiene personal".De igual manera, el primer edil montillano ha vuelto a instar a quienes se han sometido a pruebas PCR en el Autocovid ubicado en la calle Ciudad de Lima, a las espaldas del ambulatorio, a que "guarden estricta cuarentena" y "permanezcan en sus domicilios durante dos semanas, que es el plazo estipulado por los expertos".Tal y como avanzó ayer este periódico, de los tres brotes activos que se están investigando en el Distrito Sanitario Sur –al que pertenece el término municipal de Montilla–, la Junta de Andalucía reporta uno con siete casos, otro con diecinueve y otro con cinco positivos.En ese sentido, el alcalde de Montilla comentó ayer que "dos de los brotes estaban en el ámbito familiar y el tercero era colectivo, pero todos ellos en el ámbito privado", lo que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, "permite concluir que la aparición de nuevos positivos se ha estabilizado en nuestra ciudad, aunque puedan aumentar los casos levemente", algo que, sin embargo, no ha ocurrido en las últimas 24 horas.