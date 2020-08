Salud sitúa en 38 el número total de vecinos afectados por covid-19 en Montilla tras dos nuevos positivos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acaba de confirmar dos nuevos casos positivos por covid-19 en Montilla, lo que eleva hasta 38 el número total de vecinos infectados desde el final del confinamiento. De este modo, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía detalla que el coronavirus ha afectado a un total de 123 vecinos desde que comenzó la crisis sanitaria, con 74 pacientes recuperados y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.El informe que elabora el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, detalla también que las pruebas PCR que se están realizando por parte de los profesionales del Centro de Salud en el Autocovid ubicado a las espaldas del ambulatorio, en la calle Ciudad de Lima, han logrado detectar a diez infectados en los últimos siete días.De los tres brotes activos que se están investigando en el Distrito Sanitario Sur, la Junta de Andalucía reporta uno con siete casos, otro con diecinueve y otro con cinco positivos. En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, hizo hincapié en que "dos de los brotes estaban en el ámbito familiar y el tercero era colectivo, pero todos ellos en el ámbito privado", lo que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, "permite concluir que la aparición de nuevos positivos se ha estabilizado en nuestra ciudad, aunque puedan aumentar los casos levemente"."Se están haciendo centenares de test PCR, en los que los aumentos en positivos en cuantía hacen que podamos decir que estos brotes están estabilizados, tal y como nos trasladan los responsables sanitarios", recalcó el primer edil, quien confirmó que "en Montilla se están haciendo test para evitar nuevos rebrotes a partir de positivos derivados principalmente del caso colectivo".En cualquier caso, el primer edil montillano recalcó que "el hecho de que estos casos estén estabilizados no significa que debamos bajar la guardia respecto a nuestra responsabilidad, ni que en un futuro no puedan aparecer nuevos casos". Por eso, Rafael Llamas insistió en la necesidad de "reforzar todos los medios de prevención, como uso de mascarillas, distanciamiento social e higiene personal", toda vez que instó a "guardar estricta cuarentena" a "todas aquellas personas que hayan sido objeto de pruebas PCR, sean portadores del virus o no".