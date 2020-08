SATSE denuncia que la Consejería de Salud "discrimina" a los profesionales sanitarios del Hospital de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía "discrimina" a los profesionales sanitarios del Hospital Comarcal de Montilla. Según la organización, los más de 750 profesionales de los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya están "crispados" al considerar que el Gobierno andaluz trata "de manera desigual" a los empleados públicos que pertenecen a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG), que gestiona el centro situado en el paraje de La Retamosa.El malestar general que SATSE quiere trasladar al actual consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, es "consecuencia de distintos asuntos que se encuentran atascados y no se observa voluntad política para resolverlos", tal y como sostienen desde la organización, que apuntan a que en la ASAG existe un "elevado número de profesionales eventuales", mientras que en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se han realizado en los últimos años dos ofertas públicas de empleo, la última "de estabilización".Por otra parte, SATSE denuncia que la Agencia tampoco cumple el acuerdo alcanzado con el sindicato para el abono del relevo o solape (tiempo que los profesionales de enfermería dedican una vez finalizada su jornada a trasladar la situación asistencial de los pacientes al nuevo turno de trabajo entrante), lo que originó que se firmase un acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia ganada por la organización que reconocía este derecho. "El acuerdo firmado el pasado 4 de marzo y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020 no ha sido cumplido por la Consejería de Salud", sostienen las mismas fuentes.Desde SATSE se denuncia también la "falta de negociación colectiva", indicando que el último convenio colectivo de 2009 era para dos años y, durante más de diez, "no podemos negociar, como sí ocurre en el resto del sector público".A juicio de la organización sindical, la "última chispa incendiaria" ha sido la decisión adoptada por la Consejería de Salud y Familias para reconocer el esfuerzo de los profesionales sanitarios andaluces frente al covid-19, mediante la que se aprobó una paga extra adicional que, en el caso del personal del SAS, es un 25 por ciento superior con respecto a las cantidades que percibirán los profesionales de la ASAG."Los profesionales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir no están dispuestos a tolerar ni discriminaciones, ni incumplimientos ni faltas de respeto, que es lo que estamos sufriendo, por lo que o la actitud de la Consejería cambia o nos veremos abocados a un conflicto este otoño", advirtieron desde SATSE.