El alcalde pide "prudencia" tras el primer caso positivo por coronavirus confirmado por la Consejería de Salud

86 positivos desde que comenzó la crisis en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" y "prudencia" ante el primer caso positivo por coronavirus confirmado por la Consejería de Salud tras el confinamiento. En declaraciones a, el primer edil ha pedido a los vecinos de la localidad que "mantengan el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por la autoridades sanitarias" y, a su vez, que "eviten difundir bulos o datos sin contrastar" que pueden "causar una alarma social innecesaria", además de "dañar la imagen de terceras personas".La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado el nuevo positivo en Montilla a las 13.43 de esta tarde, junto a otros diez nuevos infectados por coronavirus en toda la provincia. De este modo, el número total de afectados en Córdoba y en sus 77 municipios asciende a 1.516, de los que 570 han estado ingresados en algún centro hospitalario –77 de ellos en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)–. La provincia alcanza, además, los 117 fallecidos por covid-19 y cuenta ya con 1.645 personas que han superado la infección.Según el Ejecutivo autonómico, los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes.Actualmente, ocho pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales cordobeses, de los que dos se encuentran en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Comunidad Autónoma, por su parte, contabiliza oficialmente 1.448 fallecidos por coronavirus y 16.278 personas curadas."Estamos en un escenario que entraba dentro de lo que se podía esperar, teniendo en cuenta la facilidad con la que se propaga el virus", ha reconocido Rafael Llamas, quien no ha descartado que las autoridades sanitarias informen "en las próximas horas o en los próximos días" de nuevos casos positivos en Montilla.No obstante, el primer edil ha hecho hincapié en que "la única información oficial de la que disponemos en estos momentos alude a un único nuevo infectado", si bien "no se puede descartar que aparezcan nuevos portadores de covid-19, gracias a las pruebas PCR que se están llevando a cabo desde primera hora de esta mañana en la carpa anexa al Centro de Salud", ha precisado Rafael Llamas, en alusión a los controles que se han desarrollado en el, unas instalaciones ubicadas en la calle Ciudad de Lima, a las espaldas del ambulatorio, donde también se han dado cita agentes de la Policía Local para facilitar los análisis."Su particularidad radica en que el usuario, previa valoración e indicación clínica, es citado de forma programada y acude directamente en su vehículo, desde donde se le recoge la muestra, lo que favorece que el proceso sea más seguro, ágil y cómodo, dando cumplimiento en todo momento a los protocolos de actuación y las medidas de protección establecidas en este ámbito", precisaron fuentes del centro sanitario.Por último, Rafael Llamas ha defendido la necesidad de "extremar las medidas de seguridad ya conocidas por todos, como el uso de mascarilla, la distancia interpersonal de metro y medio como mínimo y el lavado frecuente de manos o el uso de geles hidroalcohólicos".El coronavirus ha afectado a un total de 86 vecinos de Montilla desde que comenzó la crisis sanitaria, según se desprende de los últimos datos hechos públicos esta tarde por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Asimismo, el informe elaborado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, registra un nuevo positivo en la localidad en los últimos siete días, mientras que sitúa en 74 el número de pacientes recuperados y en once el número de fallecimientos por Covid-19, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.