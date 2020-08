El Sistema de Vigilancia Epidemiológica vuelve a situar en 42 el número de positivos por covid-19 en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El informe diario que elabora el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ha vuelto hoy a situar en 42 el número de positivos por covid-19 en Montilla, tras confirmar que las pruebas PCR que se están practicando en el Autocovid ubicado a las espaldas del Centro de Salud han logrado detectar a once infectados en los últimos siete días, uno más que ayer.De este modo, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía señala también que el covid-19 ha afectado a un total de 128 vecinos desde que comenzó la crisis sanitaria en Montilla, con 74 pacientes recuperados y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.El sistema que están siguiendo las autoridades sanitarias a la hora de hacer públicos estos datos está generando un "gran desconcierto" entre vecinos y responsables municipales de varias localidades de la Campiña, que vienen reclamando "conocer con detalle" cuántas personas hay afectadas por coronavirus en estos momentos.Y es que, según han confirmado afuentes del propio Centro de Salud, los datos que aporta el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, y que, "acumulan, desde que comenzó esta crisis, un retraso de 72 horas", con lo que cabría interpretar que los 42 casos positivos por covid-19 que se notifican hoy en Montilla se corresponden, en realidad, con las cifras registradas en la localidad este lunes.De hecho, la Junta sitúa hoy en 23 el número de afectados por covid-19 en La Rambla cuando, el propio Ayuntamiento,, elevaba los casos positivos hasta los 25. Según un comunicado hecho público por el Consistorio rambleño, a fecha de ayer, se confirmaba un nuevo caso positivo de covid-19. "Se trata de una persona relacionada con los brotes anteriores que ha sido llamada por los rastreadores del Servicio Andaluz de Salud", detallaba.El sistema de conteo y el modo en que se están comunicando los casos positivos por coronavirus llevaron ayer al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, aen el que lamentaba "la falta de comunicación e información actualizada por parte de la autoridad competente", lo que, a juicio del primer edil, "favorece esta situación de incertidumbre sanitaria incidiendo de manera significativa en nuestra actividad económica y social""La falta de determinación desde la autoridad competente hace que los ayuntamientos tengamos que asumir responsabilidades que no nos corresponden y tomar decisiones que, en muchos de los casos, son divergentes entre municipios próximos entre sí", subrayaba el primer edil, para quien "gobernar es tomar decisiones y así lo está haciendo el Ayuntamiento de Montilla desde el comienzo de la pandemia con todas las dificultades que hemos ido sorteando".Lano se hizo esperar. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Inmaculada Luque, acusó al primer edil de "utilizar como herramienta política" este Bando "para hacer un lavado de imagen de su gestión ante el covid-19”."Aun siendo conscientes de que estamos ante una situación especial, nos encontramos ante un rebrote y esto requiere de toma decisiones contundentes y urgentes", señaló la portavoz popular, quien aseguró haber asistido a "un vaivén de improvisaciones en las decisiones tomadas y la falta de determinación le ha llevado a no reaccionar adecuadamente, como otros alcaldes sí lo han hecho con tan solo un caso positivo en su localidad”.