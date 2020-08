El Partido Popular acusa a Rafael Llamas de utilizar un Bando para "lavar" su "mala gestión" frente al covid-19

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La reacción al Bando de Alcaldía que ha hecho público esta tarde Rafael Llamas, y del que, no se ha hecho esperar. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Inmaculada Luque, ha acusado al primer edil de "utilizar como herramienta política" este Bando "para hacer un lavado de imagen de su gestión ante el covid-19”.Para Inmaculada Luque, "la nota predominante del Bando es la crítica hacia otras instituciones, cuando un bando se utiliza para trasladar a los ciudadanos medidas y decisiones urgentes que el pueblo debe conocer”. En ese sentido, la edil popular señala que “el propio alcalde parece olvidar esa lealtad, ese consenso que tanto pedía y vuelve nuevamente a buscar culpables fuera, en lugar de hacer autocrítica de su propia gestión”. De igual modo, y al hilo de una reciente publicación de, Inmaculada Luque ha resaltado que Montilla "es el municipio del interior de Andalucía con más contagios"."Aun siendo conscientes de que estamos ante una situación especial, nos encontramos ante un rebrote y esto requiere de toma decisiones contundentes y urgentes", ha señalado la portavoz popular, quien asegura haber asistido a "un vaivén de improvisaciones en las decisiones tomadas y la falta de determinación le ha llevado a no reaccionar adecuadamente, como otros alcaldes sí lo han hecho con tan solo un caso positivo en su localidad”.Para finalizar, Inmaculada Luque ha pedido al alcalde que “deje de alejar la vista hacia otras instituciones y haga autocrítica de la gestión que ha hecho él de la pandemia en Montilla”. A su vez, la portavoz popular ha resaltado que "la Junta de Andalucía ha aportado toda la información pertinente al alcalde Montilla relativa al aumento de casos y las medidas llevadas a cabo, al igual que con el resto de municipios de la provincia de Córdoba, en un claro ejercicio de transparencia y lealtad" que, a juicio de la edil del PP, "no es recíproca en el caso del alcalde de Montilla".