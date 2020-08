El Ayuntamiento de Montalbán confirma cuatro casos positivos por covid-19 y pide que no se difundan bulos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El Ayuntamiento de Montalbán ha confirmado esta noche, por medio de un comunicado oficial, cuatro casos positivos por covid-19 en el municipio. Las cifras contrastan con las ofrecidas esta misma mañana por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, que solo reportaba un vecino infectado en los últimos catorce días.Según el Consistorio montalbeño, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está llevando a cabo las "labores pertinentes de rastreo", por lo que se ha recordado a "aquellas personas que sean llamadas a realizarles las pruebas PCR que deben guardar la cuarentena en sus domicilios aunque el resultado sea negativo, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias"."Rogamos a todos los vecinos y vecinas que extremen las medidas de seguridad, que usen mascarilla obligatoria tanto en espacios públicos de interior como exterior, así como la higiene de manos y la distancia social", continúa el comunicado municipal.Desde el Ayuntamiento de Montalbán han hecho hincapié en que están "en continuo contacto con las autoridades sanitarias" y que informará a la población de cualquier medida que se pueda adoptar para controlar esta situación. Por ello, han pedido "responsabilidad y compromiso para protegernos de manera colectiva". Así mismo, desde el Consistorio han rogado que no se difundan "bulos ni datos falsos o no contrastados por las autoridades para no confundir a la población y entorpecer el trabajo de las instituciones".