El alcalde de Montilla critica en un Bando la "falta de comunicación" por parte de la Consejería de Salud

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

"La falta de comunicación e información actualizada por parte de la autoridad competente, la Consejería de Salud y Familias, favorece esta situación de incertidumbre sanitaria incidiendo de manera significativa en nuestra actividad económica y social". Así de rotundo acaba de manifestarse el alcalde de Montilla, Rafael Llamas quien, por medio de un Bando, reconoce que los datos que trasladan las autoridades sanitarias "hacen que la ciudadanía muestre una preocupación justificada"."La falta de determinación desde la autoridad competente hace que los ayuntamientos tengamos que asumir responsabilidades que no nos corresponden y tomar decisiones que, en muchos de los casos, son divergentes entre municipios próximos entre sí", subraya el primer edil, para quien "gobernar es tomar decisiones y así lo está haciendo el Ayuntamiento de Montilla desde el comienzo de la pandemia con todas las dificultades que hemos ido sorteando".Según el regidor socialista, que yapor la "falta de determinación e información" ante la situación que se estaba viviendo entonces el Hogar San Rafael, "en esa búsqueda de equilibrio que compatibilice garantizar la salud y la actividad económica y social de Montilla, desde las áreas correspondiente se han venido programando y desarrollando actividades que dinamicen nuestro municipio con estrictas medidas de seguridad que han dado eficaz resultado en su desarrollo".Sin embargo, continúa el Bando de Alcaldía, "a principios del mes de agosto se detectaron brotes, todo ellos con origen en el ámbito privado, ajeno a cualquier actividad desarrollada por nuestro Ayuntamiento". Unos casos positivos que, según Llamas, se encuentran "estabilizados" sin que ello, subraya, "signifique que no puedan incrementarse el número de positivos a partir de los rastreos que realiza Atención Primaria".No obstante lo anterior, y como consecuencia de la situación que vive el municipio, con 41 casos positivos activos,, el Ayuntamiento ha decidido aplazar las actividades que se realizan en espacios públicos vinculadas a la cultura y al ocio, "esperando que esta situación de incertidumbre desaparezca lo antes posible a partir de una información actualizada, cualificada y transparente"."Desde este Ayuntamiento queremos trasladar a la ciudadanía responsabilidad, tranquilidad y prudencia ante esta situación con la que tenemos que aprender a convivir, esperando que la deseada vacuna llegue lo antes posible", señala el alcalde, quien reclama "compromiso con nuestro tejido económico".Por ello, en su Bando de Alcaldía, Rafael Llamas traslada un "mensaje de seguridad para que nuestra vida se vea lo menos afectada posible y nuestra economía local remonte". En ese sentido, el regidor montillano hace hincapié en que "comerciantes, hosteleros, autónomos, pequeñas y medianas empresas nos necesitan más que nunca".Por último, el primer edil hace una "petición expresa" a las personas que han sido objeto de pruebas PCR, "positivos o no", para que guarden la cuarentena correspondiente. "La responsabilidad personal se traduce en la mejor protección colectiva", afirma Rafael Llamas, quien concluye su Bando con un reconocimiento al "trabajo encomiable de nuestros sanitarios del Centro de Salud de Montilla, por el gran trabajo desarrollado en estos días".