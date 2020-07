Buzón del Lector | Bulos que hacen daño

EL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE LOS RAIGONES

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

se hace eco en sude un comunicado emitido por la empresa montillana Los Raigones para desmentir categóricamente un bulo difundido a través de WhatsApp después de que uno de sus empleados haya dado positivo por coronavirus. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.La empresa Los Raigones de Montilla, dedicada a la producción, elaboración, crianza y comercialización de vinos y aceites, se ve obligada en el día de hoy a desmentir el contenido de un audio que, vía Whatsapp, ha difundido una señora en nuestra ciudad.De igual modo, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a los bulos que se están vertiendo en redes sociales, en los que se lesiona grave e intencionadamente nuestra imagen de marca y a nuestra familia, ya que se comparten mentiras y falsedades sobre uno de nuestros empleados que, desgraciadamente, está confinado en su domicilioA su vez, y también de una manera totalmente infundada y sin criterio, se ataca a nuestros clientes, desaconsejándoles el consumo de nuestros vinos, lo que representa un ataque que nos desprestigia y nos provoca pérdidas cuantiosas. Por todo ello, queremos poner de relieve lo siguiente:1.°- Nuestro trabajador con positivo en la prueba PCR de covid-19 ha seguido todo el protocolo exigido por las autoridades sanitarias. Está en cuarentena y aislado en su domicilio y todo ello con conocimiento de dichas autoridades.2.°- El consumo de productos de nuestra casa, con marca Los Raigones u otras, está totalmente garantizado desde el punto de vista alimentario y sanitario, ya que ni el vino ni el aceite envasados son vehículo transmisores del coronavirus. Además, nuestra empresa cuenta con los registros sanitarios oportunos en cada fase productiva.3.°- Nuestra empresa tiene activados todos los protocolos que se exigen en el control y seguridad alimentaria para hacer frente al covid-19, tanto para elaborar y manipular productos y materias primas en las diferentes fases, como para atender a visitantes en nuestras instalaciones que acuden a disfrutar del enoturismo.4.°- Todos los profesionales que trabajamos en esta empresa estamos siguiendo rigurosamente los pasos que exigen las autoridades competentes para, en todo momento, asegurar que no se produzcan contagios ni entre nosotros ni a nuestros clientes, proveedores, familiares o amigos, haciéndonos los test correspondientes y obedeciendo a los aislamientos en los casos necesarios.Por el daño que para nuestra empresa representa que se difundan falsedades y, de este modo, se trate de ensuciar nuestra trayectoria y nuestra marca, queremos expresar una vez más nuestro más absoluto rechazo a las manifestaciones que ha hecho esta señora, difamándonos y perjudicándonos en nuestro trabajo y en nuestras vidas familiares.Por todo ello, y en caso de no se produzca una rectificación pública por parte de esta persona, emprenderemos acciones legales contra la misma para así defender y reponer nuestra buena reputación y honorabilidad ante el injusto mensaje de audio que ha propagado.Finalmente, animamos a todos nuestros clientes y a aquellos que todavía no lo son a adquirir y disfrutar de los productos de nuestra empresa familiar, ya que su consumo es absolutamente seguro desde un punto de vista sanitario y pueden tener total confianza en los mismos. Los pueden comprar desde casacon servicio a domicilio, en los puntos de venta habituales, así como en nuestra