El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montilla incorpora como concejala a Lola Gil Calero

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montilla incorporó anoche como concejala a Lola Gil Calero durante el transcurso de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de agosto que, cada año, se adelanta unos días para no hacerla coincidir con el periodo vacacional. La edil socialista, que atesora una larga trayectoria política, reemplaza a Aurora María Barbero que,, presentó su renuncia el pasado mes de mayo por motivos personales.Nacida en la localidad pacense de Almendralejo, aunque residente desde hace años en Montilla, Lola Gil es profesora de Inglés y dirige el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Inca Garcilaso. Entre 2007 y 2011 fue, además de portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Pleno de la Corporación, concejala de Cultura, Educación, Igualdad y Patrimonio Histórico, durante el mandato de Rosa Lucía Polonio.En esos cuatro años, Lola Gil impulsó como concejala de Cultura la creación del Consejo Asesor de Publicaciones y la puesta en marcha del festival internacional, además de retomar la celebración de la Feria del Libro de Montilla y de propiciar la digitalización de los fondos de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque.Al frente de la Delegación de Patrimonio Histórico, Lola Gil hizo posible que se conmemorara por vez primera en Montilla el Día Internacional de los Museos y promovió la rehabilitación del entorno del arco de Santa Clara, una actuación que contó con un presupuesto de algo más de 191.000 euros. A su vez, coordinó la segunda fase de rehabilitación del castillo de Montilla, con una inversión superior a los 2,4 millones de euros, gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento.Como responsable de Educación, Lola Gil propició la puesta en marcha de, un programa que aglutinaba la propuesta formativa que las distintas delegaciones municipales del Ayuntamiento de Montilla ofrecían a los colegios de la localidad durante todo el curso escolar. Finalmente, como concejala de Igualdad, Lola Gil llevó a cabo proyectos formativos y de concienciación que se mantienen a día de hoy.Aunque no se ha hecho cargo "de momento" de ninguna delegación, Lola Gil asumirá a partir de septiembre "responsabilidades de gobierno", según avanzó anoche el alcalde, Rafael Llamas, quien no ofreció detalles sobre las áreas que quedarán bajo la responsabilidad de la nueva edil socialista, que también formó parte de la Corporación municipal entre 2011 y 2015, bajo el mandato de Federico Cabello de Alba.