El Grupo Municipal Socialista registra la segunda baja de este mandato tras la renuncia de Aurora Barbero

Lola Gil, posible relevo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Tan solo cinco meses después de la, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montilla ha registrado la segunda baja del actual mandato, tras la dimisión como edil de la Corporación de Aurora Barbero que, según ha confirmado a, ha tomado esta decisión "por motivos personales"."Después de trece años de dedicación a la vida política municipal, he decidido dar un paso al lado para que otro compañero o compañera que disponga de más tiempo pueda dedicárselo a la siempre complicada labor de gobierno", ha explicado la edil socialista, quien ha deseado a los integrantes del equipo de gobierno "suerte y acierto en la toma de decisiones, ya que eso redundará en beneficio de todos los montillanos y montillanas".A su vez, Aurora Barbero ha tenido palabras de agradecimiento al resto de concejales de la Corporación, pertenecientes a los grupos municipales del Partido Popular, Izquierda Unida y Ciudadanos, a los que ha deseado "lo mejor en el plano personal y profesional".Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, Aurora Barbero fue asesora jurídica de la Unión General de Trabajadores (UGT) para la Campiña Sur y la Subbética y dio el salto a la política en 2007, con solo 25 años, cuando ocupó el tercer puesto de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Montilla que encabezaba Rosa Lucía Polonio, lo que le permitió ser teniente de alcalde de Desarrollo Económico durante un mandato.Secretaria de Desarrollo Económico de la Ejecutiva Local del PSOE de Montilla y secretaria de Administración del partido, Aurora Barbero fue portavoz del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur y, además, formó parte del Grupo de Desarrollo Rural "Campiña Sur".El 25 de junio de 2015 fue investida diputada provincial en la Diputación de Córdoba, donde asumió las áreas de Consumo y Participación Ciudadana hasta el 2019. Ese mismo año, Aurora Barbero recibió el respaldo mayoritario de los militantes socialistas de la provincia para encabezar la candidatura del PSOE de Córdoba al Senado, aunque el Comité Federal de la organización no avaló esta decisión, designando candidatos a la ex delegada de Salud, María Ángeles Luna, seguida de Alfonso Muñoz y María Jesús Serrano.Siguiendo la lista con la que el PSOE de Montilla concurrió a las elecciones municipales del pasado año, la siguiente persona que podría tomar posesión del acta de concejala que deja libre Aurora Barbero es María Dolores Gil Calero, directora del IES Inca Garcilaso y concejala de Igualdad, Cultura, Patrimonio Histórico y Educación del Ayuntamiento de Montilla entre los años 2007 y 2011.Tras ella, la candidatura socialista se completaba con los nombres de Francisco Javier Muñoz Muñoz; María Jesús de la Bella Hernández; Benjamín Martín Ortiz; Manuela Repiso Navarro; Francisco Solano Galisteo Feria; Jacinta Antonia Pérez Corrales; y Francisco Alcaide Falder. Como reservas se encuentran Soledad Castro Espejo; Luis Cintas Morales, y Consuelo Gallegos Gómez.